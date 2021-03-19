Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm разоблачили данные моряков ракетного крейсера "Москва". Они были награждены за агрессию в Сирии и в Крыму.

Російська воєнна операція в Сирії триває з вересня 2015 року. З того часу кілька разів Росія заявляла про успішне її завершення, але бомбардування мирного населення російськими військами не припиняються і досі.

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Нещодавно ЗМІ черговий раз повідомили, що у Сирії російські військові завдали авіаудару по школі: загинуло 10 людей, з них 6 – діти. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm у відповідь на ці військові злочини Росії неодноразово викривала та публікувала особисті дані членів екіпажів російських повітряних сил, залучених в Сирії.

Загалом встановлено дані 116 офіцерів Повітряно-космічних сил Росії. Інформація про це перекладена 13 мовами. Ми продовжуємо викривати дані осіб, які брали участь в сирійській операції. Цього разу мовиться про флот.

В цій програмі поговоримо про викриття деяких посадових осіб зі складу гвардійського ракетного крейсера "Москва" Чорноморського флоту Росії. В другій половині 2015 року крейсер очолював постійне оперативне з'єднання Воєнно-морського флоту в Середземному морі та виконував роль постійного штабу всієї сирійської операції РФ.

За це нагороди отримали моряки, командир корабля пішов на підвищення, нагороду отримав також сам корабель.

Нагороди моряків

Вивчаючи сторінки моряків крейсера "Москва", ми звернули увагу на наявність у них не лише нагород за участь в спецоперації захоплення Криму, а й нагород за агресію проти Сирії.

Встановлені дані кількох моряків крейсеру "Москва"

► Козенко Віталій Геннадійович, 1993 року народження з Ростова-на-Дону. Він проходив військову службу в 2015 – 2016 роках на ракетному крейсері "Москва", про що написав у своєму профілі у російській соцмережі "ВКонтакті".



Сторінка Віталія Козенко у соцмережі / Фото InformNapalm​

Він нагороджений медаллю Міністерства оборони Росії "Учаснику воєнної операції в Сирії". Має посвідчення ветерана бойових дій.



Посвідчення Козенка / Фото InformNapalm​

► Мінікаєв Ільнар Рафікович, 1993 року народження з Самари. Перші армійські фото з'явилися у фотоальбомі в жовтні 2015 року. Опублікував фотографію ракетного крейсера "Москва" з підписом: "Служу на ГРК "Москва".



Доказ на сторінці Мінікаєва / Фото InformNapalm​

Також опублікував фото вимпела з вказаним на ньому бойовим завданням, яке виконував крейсер "Москва" в Сирії: "Прикриття засобами протиповітряної оборони російської авіабази Хмеймім на території Сирії".

Він нагороджений медаллю Міністерства оборони Росії "Учаснику воєнної операції в Сирії". Також має посвідчення ветерана бойових дій. Станом на січень 2018 року служив у Державній прикордонній службі.



Винагорода, яку вручили Мінікаєву / Фото InformNapalm​

► Суворов Денис Ігорович, 1992 року народження з міста Гуково, Ростовської області. Він також служив на крейсері "Москва". Хоч Суворов не писав про місце служби на своїй сторінці та не публікував фото корабля, але в альбомі має спільні армійські фотографії з Віталієм Козенком.



Козенко та Суворов / Фото InformNapalm​

Суворов нагороджений медаллю Міністерства оборони Росії "Учаснику воєнної операції в Сирії". Він сфотографував медаль та посвідчення так, щоб не було видно номер військової частини та прізвище командира. Однак особистий підпис командира корабля частково видно і він ідентичний з підписом у посвідченнях інших фігурантів нашого розслідування.

Нагороди за участь у воєнній операції в Сирії фігурантам цього розслідування присвоєні наказом міністра оборони Росії від 10 червня 2016 року. Підписував нагородні документи тогочасний командир крейсера "Москва" гвардії капітан 1 рангу Шварц Олександр Тіборович.



Нагорода для Суворова / Фото InformNapalm​

Сам крейсер указом президента Росії Володимира Путіна нагородили орденом Нахімова. 22 липня 2016 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив на кораблі цю нагороду. У фотоальбомі фігуранта нашого розслідування Козенка є фотографії з цієї події.

Капітан 1 рангу Олександр Шварц теж був заохочений: станом на жовтень 2019 року він фіксується на посаді командира дивізії Приморської флотилії Тихоокеанського флоту Росії.

Цікаві деталі про крейсер

Ракетний крейсер "Москва" раніше входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів. Наприкінці 2012 року з'явилась інформація, що крейсер понизили в статусі, відібравши у нього право бути окремою військовою частиною, а отже мати також власну гербову печатку. Таке рішення було прийнято Генеральним штабом щодо всіх кораблів, щоб не допустити зловживань з боку командирів кораблів.

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Командири кораблів ставили печатки куди тільки можна. Кілька разів військова прокуратура виявляла випадки, коли недобросовісні командири ставили печатки на фіктивні документи. Станом на 2016 рік, як свідчать нагородні документи фігурантів дослідження, крейсеру "Москва" повернули право бути окремою військовою частиною.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm продовжує наповнювати найбільшу відкриту для користувачів базу даних OSINT-досліджень російської воєнної агресії, тому що зло має бути покаране.