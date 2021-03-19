Подозрение Службы безопасности Украины пропагандисту Михаилу Шпиру – перспективное дело. Сейчас разоблачают фактически всех лиц, которые пытались продвигать пророссийские настроения.

В то же время так называемые представители агентуры Виктора Медведчука – создавали настроения на сближение с террористическими организациями, и фактически на приход к власти Владимира Путина. Об этом рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко.

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"Разоблачают фактически всю агентурную сеть Медведчука, которая занималась форматированием информационного пространства Украины под нужды его российского кума", – отметил Лещенко.

В то же время журналист отметил, что дело в отношении Шпира неизбежно должно закончиться чем-то особенным, так как сейчас открыто "полное наступление на все позиции Медведчука в Украине".

Такое дело слить невозможно, оно обречено на успех,

– заявил Сергей Лещенко.

Сбежит ли Шпир в Россию

По словам народного депутата VIII созыва, если пророссийский пропагандист Михаил Шпир сбежит в Россию – то это похоронит его так называемые политические перспективы.

"Если он убегает, то он больше не украинский политолог, он – российский. Поэтому я допускаю, что он может остаться и играть уже в жертву, хотя без своих телеканалов он фактически не может продолжать политическую кампанию", – добавил Сергей Лещенко.

Обратите внимание! 19 марта СБУ сообщила о подозрении Михаилу Шпиру из-за посягательства на территориальную целостность Украины . Он часто появлялся в эфирах заблокированных медведчуковских телеканалов "112 Украина", NewsOne, кроме того, выступал в эфире российских ютуб-каналов.

Лещенко о подозрении Шпиру: смотрите видео 24 канала