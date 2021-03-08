В Международный женский день, который традиционно отмечают 8 марта, в нескольких городах Украины прошли марши и акции. В этом году участники акции пытались привлечь внимание общественности к ухудшению ситуации с правами женщин во время пандемии из-за COVID-19.

Главным требованием женщин в разных городах Украины стала ратификация Стамбульской конвенции. Именно она защищает пострадавших от домашнего насилия.

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Киев

В марше женщин в столице Украины приняли участие несколько сотен активисток. Акция началась на Михайловской площади в 13.00, со временем люди отправились на Почтовую площадь.

Параллельно с маршем женщин на Михайловскую площадь вышли представители следующих организаций:

"Традиция и порядок",

"Христианский фронт",

"Правый сектор".

Все они выступали за запрет абортов в Украине.

Две акции разделяла граница правоохранителей. К счастью, обошлось без столкновений. Как сообщили в полиции Киева, правопорядок охраняет "достаточное количество сотрудников структурных подразделений полиции и Нацгвардии".

Марш женщин в Киеве / Фото НВ

Львов

Марш женщин во Львове собрал около 500 участников. Активисты прошлись по центру города под лозунгами о равных правах. Участницы шествия из года в год требуют ратификации Украиной Стамбульской конвенции, которую наша страна подписала еще несколько лет назад, но так и не начала выполнять.

Обратите внимание! Конвенция защищает права пострадавших от домашнего насилия и формирует нормы предоставления им помощи.

Также под равными правами, за которые выступают на марше, имеют в виду:

выравнивание зарплат,

справедливое разделение неоплачиваемой домашней работы,

преодоление сексизма, стереотипов и предубеждений относительно возможностей женщин.

Шествие охраняли сотрудники патрульной полиции и Нацгвардейци. Акция прошла без нарушений общественного порядка даже несмотря на то, что марш сопровождали противники идеи равноправия.

Марш женщин во Львове / Фото Дивись Info

Харьков

Марш женской солидарности в Харькове стартовал от площади Свободы. Участники и участницы начали собираться около 14:00 возле Дворца детского и юношеского творчества возле станции метро "Университет".

Некоторые женщины надели на себя костюмы тех, кто, по их мнению, больше всего пострадал во время пандемии. Так, женщины переоделись в учителей кондукторов, уборщиц и домохозяек.

Известно, что еще за 2 часа до начала шествия на площади Свободы начали собираться силовики. Журналисты насчитали около 10 автобусов с полицейскими и столько же машин с бойцами Нацгвардии. Порядок во время шествия обеспечивали почти 600 правоохранителей.

Марш женщин в Харькове / Фото "Суспильне Харьков"

Херсон

Около 50 женщин и мужчин приняли участие в сегодняшнем феминистическом марше в Херсоне. Предшествовала ему акция "Нельзя жить без...". Акция началась в 11:00 на площади Свободы. Инициатор мероприятия Альбина Ермакова пояснила, что так хотели привлечь внимание женщин к важным аспектам их жизни.

С детства нас приучали к тому, чтобы мы понимали себя только через призму каких-то своих обязанностей, обязательств и ответственности. Женщина не может жить без мужа, женщина не может жить без каких-либо средств бьюти-индустрии, но никто не говорит, что она не может жить, собственно, без самой себя. И именно об этом сегодняшняя акция,

– отметили Альбина.

Кроме того, всем присутствующим раздавали листовки и предлагали пройти опрос на тему "Что ты знаешь о самом важном для тебя человеке?"

В Херсоне состоялся феминистический марш: смотрите видео

Что следует знать о 8 марта

Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически утратил свой первоначальный смысл. Под влиянием советской пропаганды 8 марта воспринимают, как эквивалент Дня матери.

На самом деле в этот день женщины должны были выходить на демонстрации и устраивать митинги, чтобы обращать внимание общественности на свои проблемы.

После распада СССР Международный женский день отмечают в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, России, Украине и Беларуси.



Мифы про 8 Марта / Инфографика 24 канала