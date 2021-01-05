Украина последние годы живет в легком хаосе и непонятно, что будет завтра. Однако наша страна кардинально отличается от России. И это различие можно описать одним словом – "свобода".

В Украине есть свобода, радость, желание перемен и инициатива. Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол в интервью УНИАН.

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Он признался, что 8 лет работал в России, где его постоянно спрашивали, какая разница между Украиной и РФ. Йеннес де Мол каждый раз говорил, что разница огромная.

И это одно слово – "свобода". Я живу в Печерском районе, за моим окном виден огромный флаг возле памятника Родине-Матери. Он радует меня, я думаю, что у вас блестящее будущее и оно желто-голубых цветов,

– добавил посол.

Дипломат отметил, что во время локдауна изучал украинский. По его словам, он вложил в обучение много сил, и теперь лучше понимает нашу культуру и ее богатство. Мол также выразил надежду, что у него на родине об Украине будут знать гораздо больше, чем сейчас.

Как посол охарактеризовал Россию

Дипломат заявил, что мировое сообщество переживает за ситуацию в Крыму. Среди главных кейсов: экология (проблемы с водой), права человека, выдача российских паспортов и милитаризация.

Мы не поддерживаем аннексию, это неприемлемо в 21 веке. Санкции долго будут. Посмотрите, что происходит в Беларуси, Нагорном Карабахе, Крыму, Абхазии, Молдавии, Киргизии. Очень много проблем, везде они связаны с Россией, и нет желания их урегулировать,

– подчеркнул он.

Йеннес де Мол предположил, что пройдет еще много времени до того, как в Кремле изменят свою позицию.