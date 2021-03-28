На разминирование оккупированной Луганщины и Донетчины может понадобиться 25–30 лет. Сумму, необходимую для разминирования, можно будет определить только после деоккупации территорий и проведения аудита.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Дом". Резников подчеркнул, что изучал опыт Хорватии при конфликте 1991 – 1995 годов.

Важно Федерализация и уничтожение Украины, – Резников о планах России

Хорватия до сих пор не разминировала большую часть территории

25 лет назад закончилась война, а они до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 квадратных километров неразминированных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной зоне,

– сказал Резников.

Стоимость разминирования – пока неизвестна

Сколько денег будет стоить разминирование – пока предполагать рано. По словам чиновника, о конкретных цифрах можно будет говорить после деоккупации территорий и проведения аудита.

Они (хорваты – 24 канал) потратили, если я не ошибаюсь, две цифры звучало, 800 и 900 млн евро – двумя траншами за весь этот период было привлечено на то, чтобы только провести разминирование,

– подчеркнул Резников.

Усложняет ситуацию то, что по предположению экспертов, плотность мин в Украине – значительно выше, чем в любой другой точке мира. Один день войны будет означать 5 – 6 дней разминирования.

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Украина предлагает начать "гуманитарное разминирование"

Отметим, что на заседании Трехсторонней контактной группы Украина предложила начать к Пасхе "гуманитарное разминирование". В частности, говорится, о разминировании участков, на которых расположены кладбища и объекты инфраструктуры.