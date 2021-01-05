Центральная избирательная комиссия установила размер денежного залога для кандидатов на повторных местных выборах в 2021 году. Сумма составит от 1 200 гривен до 6 500 гривен.

Решение об определении размера залога на повторных местных выборах в 2021 году ЦИК приняла 5 января 2021 года. Об этом сообщили на сайте Комиссии.

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Каким будет денежный залог

Для депутатов

►Кандидаты в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч) в период с 1 января до 30 ноября 2021 года должны заплатить 1 200 гривен залога.

►В период с 1 по 31 декабря 2021 года – 1 300 гривен.

Для председателей

►Размер денежного залога для кандидата на должность главы (города с количеством избирателей до 75 тысяч) в период с 1 января по 30 ноября 2021 года составит 6 000 гривен.

►В период с 1 по 31 декабря 2021 года – 6 500 гривен.

Где состоятся повторные местные выборы

В Новгород-Северске;

Борисполе;

Броварах;

селе Улановка Винницкой области;

Конотопе;

селе Каролино-Бугаз Одесской области.

Обратите внимание! Повторные выборы в этих общинах состоятся из-за нарушения избирательного процесса и смерти новоизбранных мэров.