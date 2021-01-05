ЦИК определила размер залога на повторных местных выборах: сколько придется заплатить
Центральная избирательная комиссия установила размер денежного залога для кандидатов на повторных местных выборах в 2021 году. Сумма составит от 1 200 гривен до 6 500 гривен.
Решение об определении размера залога на повторных местных выборах в 2021 году ЦИК приняла 5 января 2021 года. Об этом сообщили на сайте Комиссии.
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Каким будет денежный залог
Для депутатов
►Кандидаты в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч) в период с 1 января до 30 ноября 2021 года должны заплатить 1 200 гривен залога.
►В период с 1 по 31 декабря 2021 года – 1 300 гривен.
Для председателей
►Размер денежного залога для кандидата на должность главы (города с количеством избирателей до 75 тысяч) в период с 1 января по 30 ноября 2021 года составит 6 000 гривен.
►В период с 1 по 31 декабря 2021 года – 6 500 гривен.
Где состоятся повторные местные выборы
- В Новгород-Северске;
- Борисполе;
- Броварах;
- селе Улановка Винницкой области;
- Конотопе;
- селе Каролино-Бугаз Одесской области.
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