10 парней подрались в заведении Dogz&Burgerz в Днепре. Они разбили входную дверь, а также уничтожили предметы интерьера. Им грозит лишение свободы.

Это случилось в субботу, 20 марта 2021 года примерно в 22:30. Заведение расположено на проспекте Яворницкого, дом 49.

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Последствия драки в Днепре

На место событий сразу прибыли правоохранительные органы. Они задержали 4 участников драки. Их доставили в отделение полиции.

Все детали будет исследовать следствие. Однако известные данные об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье №296 – хулиганство.



Причастных к драке могут посадить / Фото "Информатор"

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Что предусматривает статья за хулиганство

Хулиганство наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев. В то же время им грозит до 5 лет ограничения свободы.

Если бы участники драки применили холодное или огнестрельное оружие, им грозило бы лишение свободы от 3 до 7 лет. Если такие действия совершили группой – наказанием будет ограничение свободы до 5 лет или же заключение до 4 лет тюрьмы



Драка в Днепре произошла 20 марта / Фото " Информатор"

Однако в случае, если хулиганство лица зафиксировано не впервые или человек оказывал сопротивление при задержании – срок заключения продлится от 2 до 5 лет.