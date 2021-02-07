В Министерстве иностранных дел Украины уже обсуждали основания и факторы для будущего первого разговора президентов США и Украины. Впрочем, пока об этом не договаривались и точные даты еще не определили.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию. Однако он добавил, что уже шла речь о первом контакте Байдена и Зеленского.

Важно Безвиз Украины с США: Кулеба ответил, рассматривают ли такой вопрос

На вопрос журналиста, когда ожидать телефонного разговора между президентами Байденом и Зеленским, Кулеба утвердительно ответил: "Вот когда договоримся, тогда и ожидать".

Кулеба сообщил, что открыл вопрос разговора лидеров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тот отмечал, что хотел как можно раньше поговорить с Украиной – так и произошло.

По словам министра, это свидетельствует о приоритетности Украины и о важности Украины для США. Поэтому, "очевидно, что они должны поговорить и поговорят", но когда – пока неизвестно.

Обратите внимание! Джо Байден 26 января 2021 года впервые за время своего президентства провел разговор с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

От чего зависит разговор Байдена и Зеленского

Если интересоваться американской политикой, то заметно, что президент Байден сейчас сосредоточен на внутриамериканских вопросах. Поэтому количество его контактов с мировыми лидерами очень ограничено, подчеркнул министр.

"Сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитической повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет обработано", – заверил Кулеба.

Он добавил, что Блинкен заверил его, что США "крепко и твердо будут стоять рядом с Украиной в противодействии российской агрессии".

О том, как изменится политика США в отношении Украины при Байдене – читайте в нашем материале.