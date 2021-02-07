Первый разговор Зеленского с Байденом: в МИД рассказали детали подготовки
В Министерстве иностранных дел Украины уже обсуждали основания и факторы для будущего первого разговора президентов США и Украины. Впрочем, пока об этом не договаривались и точные даты еще не определили.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию. Однако он добавил, что уже шла речь о первом контакте Байдена и Зеленского.
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На вопрос журналиста, когда ожидать телефонного разговора между президентами Байденом и Зеленским, Кулеба утвердительно ответил: "Вот когда договоримся, тогда и ожидать".
Кулеба сообщил, что открыл вопрос разговора лидеров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тот отмечал, что хотел как можно раньше поговорить с Украиной – так и произошло.
По словам министра, это свидетельствует о приоритетности Украины и о важности Украины для США. Поэтому, "очевидно, что они должны поговорить и поговорят", но когда – пока неизвестно.
От чего зависит разговор Байдена и Зеленского
Если интересоваться американской политикой, то заметно, что президент Байден сейчас сосредоточен на внутриамериканских вопросах. Поэтому количество его контактов с мировыми лидерами очень ограничено, подчеркнул министр.
"Сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитической повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет обработано", – заверил Кулеба.
Он добавил, что Блинкен заверил его, что США "крепко и твердо будут стоять рядом с Украиной в противодействии российской агрессии".
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