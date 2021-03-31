Разговор между Байденом и Зеленским состоится, – временная поверенная в делах США
По мнению временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом все-таки состоится. В этом Квин даже не сомневается.
Источник:Интерфакс – Украина
Более того, Квин заявила, что, учитывая слова госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина будет приоритетом для администрации Байдена.
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Нет сомнений, что разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским состоится,
– сказала Квин.
Что известно о разговорах других политиков
Заместитель политического советника Линетт Бенци отметила, что в посольстве США в Украине надеются, что оба президента смогут поговорить, однако уже есть достижения, которые получили на других уровнях:
- Она привела пример, что в начале февраля, очень скоро Блинкен уже разговаривал с министром иностранных дел Кулебой.
- Кроме того, министр обороны Таран беседовал с американским коллегой Ллойдом Остином.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.
- Вскоре должны состояться и контакты других чиновников, также постоянно идет коммуникация между посольствами.
Бенци также подтвердила, что Белый дом Блинкен неоднократно подчеркивали приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, чиновница напомнила, что Госсекретарь сделал решительное заявление в поддержку Украины в 4 годовщину оккупации Крыма Россией.
"Помощь в области безопасности и развития и в дальнейшем не будет уменьшаться…Мы объявили очередной транш в размере 125 миллионов долларов на помощь в области безопасности 5 марта", – подытожила Бенци.
Почему еще не состоялся разговор Зеленского и Байдена: что известно
- В Украине надеялись, что Байден позвонит Зеленскому в течение нескольких месяцев после инаугурации, однако этого до сих пор не произошло.
- В Министерстве иностранных дел уже обсуждали обстоятельства для предстоящего первого разговора президентов. Правда, дат еще не определили.
- Кстати, ведущая Татьяна Круговая, цитируя американские СМИ, замечала, что Байден не идет на контакт с Зеленским из-за недостаточной борьбы с коррупцией и олигархами. Кстати, издания США намекали, что Зеленский должен "порвать" связи с Игорем Коломойским.
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