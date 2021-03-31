По мнению временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом все-таки состоится. В этом Квин даже не сомневается.

Более того, Квин заявила, что, учитывая слова госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина будет приоритетом для администрации Байдена.

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Нет сомнений, что разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским состоится,

– сказала Квин.

Что известно о разговорах других политиков

Заместитель политического советника Линетт Бенци отметила, что в посольстве США в Украине надеются, что оба президента смогут поговорить, однако уже есть достижения, которые получили на других уровнях:

Она привела пример, что в начале февраля, очень скоро Блинкен уже разговаривал с министром иностранных дел Кулебой.

Кроме того, министр обороны Таран беседовал с американским коллегой Ллойдом Остином.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

Вскоре должны состояться и контакты других чиновников, также постоянно идет коммуникация между посольствами.

Бенци также подтвердила, что Белый дом Блинкен неоднократно подчеркивали приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, чиновница напомнила, что Госсекретарь сделал решительное заявление в поддержку Украины в 4 годовщину оккупации Крыма Россией.

"Помощь в области безопасности и развития и в дальнейшем не будет уменьшаться…Мы объявили очередной транш в размере 125 миллионов долларов на помощь в области безопасности 5 марта", – подытожила Бенци.

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