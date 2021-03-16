В редакционной колонке The Washington Post затронули тему ожидаемого разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Мол, он не состоялся, потому что Белый дом хочет видеть борьбу Киева с олигархами.

На это отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил журналистам, что конспирологические теории традиционно сопровождают такие события как разговор президентов, но на самом деле "сигналы от американской стороны диаметрально противоположные".

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Реакция МИД Украины на статью в The Washington Post

"Имеют право на собственный взгляд"

Дмитрий Кулеба отметил, что и редакционная коллегия WP, и украинские журналисты "имеют право на собственный взгляд". Но отношения Соединенных Штатов Америки и Украины нельзя сводить к "одному разговору лидеров".

Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Но "факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США":

В частности, Кулеба напомнил, что общался по телефону с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном "уже в первые недели его пребывания в должности".

Так же общались и министры обороны стран.

"Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов", – заверил Кулеба.

"Сигналы американской стороны диаметрально противоположные"

По содержанию статьи WP Дмитрий Кулеба сказал следующее: после недавних решений СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) "невозможно обвинить президента Украины в нерешительности по борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием".

Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых иные в предыдущие годы даже не решались говорить,

– убежден глава МИД Украины.

Кроме того, отношения США и Украины сейчас выглядят совершенно иначе, чем их описывают журналисты:

Украина получает от американской стороны сигналы, "диаметрально противоположные предположениям американских и украинских журналистов".

Белый дом решение СНБО и другие события в нашей стране считает "долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам".

"Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Какова ситуация вокруг разговора Зеленского и Байдена

14 марта стало известно о публикации в американском издании The Washington Post статьи об ожидаемом разговоре президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В ней говорилось, что Вашингтон хочет видеть в Киеве более активную борьбу с олигархами, коррумпированными судьями и криминальными кланами. Акцент при этом сделали на персоне Игоря Коломойского, с которым Зеленский "должен порвать".

Несколько ранее, 23 февраля, глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что министерство работает для организации телефонного разговора между Зеленским и Байденом. А сразу после инаугурации Джо Байдена бывший посол Украины в США Владимир Ельченко говорил, что контакт президентов "будет достаточно быстро".

15 марта новая представительница интересов Украины в США – госпожа посол Оксана Маркарова – заверила, что телефонный разговор Байдена и Зеленского состоится обязательно. Но ключевым в этой теме является не срок, а содержание.