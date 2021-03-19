Свой 91 День рождения Лина Костенко празднует 19 марта. По этому случаю мы приготовили тест о любви, космосе и мечтах легендарной Лины. Присоединяйся и проверь, сумеешь ли ты разгадать все ее тайны.

Если когда-то Костенко напишет автобиографию, это будет настоящий бестселлер. Романтический, экстравагантный и с щепоткой хулиганства. Однажды его, без сомнения, экранизирует Hollywood или Netflix. Но ты же не хочешь ждать так долго?

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Поэтому путешествуй увлекательной жизнью Лины здесь и сейчас.

Как Костенко празднует свой День рождения

Личное Лина бдительно бережет от посторонних. Однако как-то призналась, что дни рождения традиционно проводила на природе.

Лучшим в жизни писательница называет юбилей, когда муж пригласил ее в театр на "Шоколадного солдатика" Бернарда Шоу.

Гостей к себе на праздник не зовет, потому что убеждена: те, кто хотят прийти, в приглашении не нуждаются.

Больше всего Лина любит белые цветы. Они для нее – лучший подарок.

Как ты можешь провести этот торжественный день

Купи себе букет белых цветов и укрась им свой дом. В конце концов, Лина говорит, что "есть стихи – цветы".

Приготовь себе на десерт те фантастически вкусные вареники с земляникой. Они напомнят о летнем небе, когда "над землей расцветают звезды, сладкие и желтые, как цукаты".

Вспомни свои давние мечты. И больше никогда не отпускай, потому что "жизнь идет и все без корректур. И время летит, не замедляет галопа". Главное – не отчаиваться. Костенко желала подняться в небо как летчица. Этого не произошло. Однако теперь Астероид Лина Костенко – навсегда частица космоса.

Получи свое предсказание от Лины. Для этого просто открой любой сборник автора и прочитай строку, которая первой бросится тебе в глаза. Потому что "уже началось, наверное, будущее".