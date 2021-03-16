Полицейские в Одессе задержали иностранца, который отобрал у 8-летнего парня велосипед. Мужчина угрожал ребенку ножом. Правоохранители задержали злоумышленника.

Об инциденте сообщила мама мальчика. Мужчину задержали по "горячим следам" за несколько кварталов от места происшествия.

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33-летний иностранец заговорил с мальчиком на детской площадке.

Во время разговора мужчина достал кухонный нож и начал угрожать. В обмен на здоровье злоумышленник пожелал велосипед ребенка.

Когда парень вернулся домой, он рассказал о происшествии маме. Она, со своей стороны, обратилась в полицию.

За несколько кварталов от места преступления, сотрудники патрульной полиции нашли вора.

Какая ответственность за преступление

Сейчас фигурант правонарушения находится в изоляторе временного содержания.

Его обвиняют в вооруженном нападении. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.



Украденный велосипед во время вооруженного нападения / Фото Национальной полиции