Разбойное нападение на ребенка: иностранец угрожал ножом, чтобы отобрать велосипед
Полицейские в Одессе задержали иностранца, который отобрал у 8-летнего парня велосипед. Мужчина угрожал ребенку ножом. Правоохранители задержали злоумышленника.
Источник:Полиция Одесской области
Об инциденте сообщила мама мальчика. Мужчину задержали по "горячим следам" за несколько кварталов от места происшествия.
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Разбой в Одессе: детали
- 33-летний иностранец заговорил с мальчиком на детской площадке.
- Во время разговора мужчина достал кухонный нож и начал угрожать. В обмен на здоровье злоумышленник пожелал велосипед ребенка.
- Когда парень вернулся домой, он рассказал о происшествии маме. Она, со своей стороны, обратилась в полицию.
- За несколько кварталов от места преступления, сотрудники патрульной полиции нашли вора.
Какая ответственность за преступление
Сейчас фигурант правонарушения находится в изоляторе временного содержания.
Его обвиняют в вооруженном нападении. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Украденный велосипед во время вооруженного нападения / Фото Национальной полиции
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