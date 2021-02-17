Храброе противостояние Рауля Валленберга нацистскому оккупационному правлению помогло спасти тысячи венгерских евреев. Он стал национальным героем во многих странах мира, а его исчезновение и судьба после завершения войны остается загадкой еще до сих пор.

Будущий шведский дипломат родился 4 августа 1912 года в коммуне Лидингё, недалеко от Стокгольма. Семья Валленберга была богатой и влиятельной, поэтому после окончания школы и военной службы он мог получать образование в Мичиганском университете.

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Детали из жизни Валленберга

Уже в 1935 году Валленберг стал дипломированным архитектором. После этого он вернулся на родину. Благодаря родственным связям уже в следующем году ему предложили работу на территории Палестины. Род деятельности не был никак связан с архитектурой, но Рауль согласился и начал работать в "голландском банке" в городе Хайфа.



Рауль Валленберг / Фото USHMM Photo Archives

Там мужчина познакомился с евреями, которым удалось бежать из нацистской Германии. Их рассказы глубоко поразили Рауля. Он всегда говорил о себе, что является "наполовину Валленбергом и наполовину евреем" и очень гордился своей принадлежностью к этому народу.

Как ему удалось спасти евреев

Через некоторое время мужчина вернулся в Швецию. Там он несколько раз пытался открыть собственное дело и вкладывал деньги в бизнес-проекты. Однако тогда времена были сложными, поэтому ни один из замыслов не удалось воплотить в реальность. После этого Рауль устроился иностранным представителем в Центральноевропейскую торговую компанию. Ее владельцем был венгерский еврей Калман Лауер.

Из-за дискриминации евреев в Венгрии Лауеру стало сложно вести дела на территории родной страны. Тогда он сделал Валленберга своим партнером, который представлял интересы компании в Будапеште. В Венгрии Рауль начал работать с 1938 года, а уже через 6 лет страну оккупировала нацистская Германия. Поэтому 700 тысяч венгерских евреев оказались под угрозой смерти.

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Через 4 месяца после оккупации, в июле 1944 года, Валленберга назначили первым секретарем шведского дипломатического представительства в Будапеште. К тому времени уже 438 тысяч евреев депортировали в концентрационные лагеря.

Справка. Благодаря дипломатическому статусу, Рауль мог выдавать евреям "защитные паспорта". Всех, кто получил такой документ, считали шведскими подданным, поэтому они не подлежали вывозу в нацистские лагеря смерти.

В то же время Валленберга назначили представителем Комиссии по делам военных беженцев, созданной в США. За выделенные Комиссией средства ему удалось приобрести в венгерской столице 32 здания. Все они были объявлены собственностью Швеции и защищены "дипломатическим иммунитетом". Там проживали евреи, ожидавшие возвращения на родину. Согласно различным данным, Раулю Валленбергу удалось спасти от 4 до 35 тысяч евреев.

Арест Валленберга

Несмотря на то, что Валленберг был одним из первых в рядах врагов нацистского правления, смерть постигла его по другую сторону баррикад. После того, как советская армия взяла Будапешт, Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера арестовало подразделение военной контрразведки СМЕРШ. Им обоим сообщили о подозрении в шпионаже.

Согласно другой версии, в авто Валленберга обнаружили большое количество драгоценностей, которые евреи доверили ему на хранение. Находку расценили как попытку вывоза золота нацистов и это стало причиной ареста и вывоза задержанных в Москву. С 13 января 1945 года Валленберг и его водитель находились под стражей.



Рауль Валленберг / Фото Getty Images

В течение следующих 12 лет советская власть не предоставляла никаких сведений о местонахождении и дальнейшей судьбе мужчин. Советский Союз упорно игнорировал официальные запросы шведского правительства или вовсе открещивался от факта нахождения этих лиц на своей территории.

Как замалчивали информацию о дипломате

В феврале 1957 года в СССР заявили, что Рауль Валленберг умер в тюрьме на Лубянке от инфаркта еще в июле 1947 года, а тело его кремировали. Однако семья Валленберга не поверила заявлению. На протяжении всех этих лет его родственники получали уведомления от бывших заключенных о том, что они видели и даже общались с Раулем в лагерях.

В начале 90-х годов XX века создали совместную российско-шведскую комиссию, которая пыталась получить доступ к связанным с делом документам в архивах КГБ. Однако разрешения никто так и не предоставил. В 2000 году комиссия повторила попытку, подав запрос в ФСБ, но и на этот раз чуда не случилось.

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Только в апреле 2010 года американским историкам удалось найти в архиве ФСБ документ, в котором был описан допрос 23 июля 1947 года. В нем говорилось о неизвестном, указанном как "заключенный №7", Шандоре Катоне и Вильмоше Лангфельдере. Поскольку последний был водителем Валленберга, исследователи предположили, что "заключенным № 7" был шведский дипломат, которого смерть постигла уже после допроса.

Такую версию удалось подтвердить благодаря опубликованным через 6 лет тайным мемуарам бывшего председателя КГБ Ивана Серова. Там он утверждал, что Валленберга убили по прямому приказу Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова.

Официальные сведения о смерти

В Швеции до 2016 года Рауля Валленберга не признавали погибшим. Официальную дату смерти назвали лишь через 71 год после его исчезновения. Согласно шведскому законодательству, пропавшего без вести объявили умершим через 5 лет после исчезновения. Учитывая это, Рауль Валленберг погиб 31 июля 1952 года.

После завершения войны борец против нацистского режима получил звание "Праведник мира", а также стал вторым в истории, после Уинстона Черчилля, почетным гражданином США. Вскоре такой статус ему предоставили Канада и Израиль.