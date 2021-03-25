Ратушному вручили подозрение из-за акции под ОП сразу после телеэфира
Активисту и руководителю общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному сообщили о подозрении. Это произошло сразу после того, как активист выступил в эфире одного из украинских телеканалов.
Источник:24 канал
Подозрение Ратушному касается участия мужчины в акции под Офисом Президента 20 марта. Активист якобы повреждал имущество и хулиганил.
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Подозрение Ратушному: что известно
- Роману Ратушном сообщили о подозрении относительно умышленного повреждения имущества и хулиганства.
- Если суд признает его виновным, активист может получить наказание до 10 лет лишения свободы.
Сам Ратушный в фейсбуке написал, что подозрение ему вручили "на выходе из эфира" одного из украинских телеканалов вечером 24 марта.
На выходе из телестудии меня ждала оперативная группа следователей, вручили мне подозрение. Я считаю, что заказчиком этого является заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, и это месть за мою деятельность по защите Протасова Яра от незаконной застройки Геннадия Корбана, интересы которого Смирнов лоббирует,
– заявил Ратушный.
В телеграм-канале "Самозахист" добавили, что "действующий заместитель главы ОП Андрей Смирнов, который в 2019 году представлял застройщиков Протасова Яра Левина и Корбана, неоднократно угрожал Роману лично и членам его инициативы".
Подозрения после акции в поддержку Сергея Стерненко, кроме Ратушного, получили еще несколько человек
- Один из организаторов акции и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов.
- Ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер" Владислав Стафийчук (Сордо).
- Боец батальона "Айдар" и лидер организации "Неизвестный Патриот" Евгений Строкань.
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