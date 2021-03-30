За бывшеую работницу "Приватбанка" Надежду Конопкину внесли залог в размере 2,7 миллиона гривен. Ее подозревают в растрате почти 137миллионов гривен.

Об этом в комментарии изданию сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис. Читайте также "Если изымут комп, Наде надо лететь": как "Приватбанк" заметал следы вывода миллиардов За Конопкину внесли залог За прежнюю работницу национализированного банка внесли залог. Залог внесен в полном объеме, определенном накануне постановлением, то есть 2 миллиона 744 тысяч 430 гривен,

– сообщила Чемерис. Напомним, ВАКС 25 марта применил к бывшей сотруднице "Приватбанка" меру пресечения в виде залога. Дело растрат денег "Приватбанка": последние новости По данным следствия, в декабре 2016 года должностные лица "Приватбанка" растратили почти 137 миллионов гривен финучреждения. Это произошло после того, как они узнали, что банк планирует национализировать государство.

Кроме Конопкиной, еще один подозреваемый по этому делу – бывший заместитель председателя правления банка Владимир Яценко . Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 миллиона гривен.

. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 миллиона гривен. В то же время недавно подозрения получили еще 3 топ-чиновники "Приватбанка". Их подозревают в преступлении по другому эпизоду – растрате 8 миллиардов гривен. Среди тех, кто получил подозрения – экс-председатель правления банка Александр Дубилет.