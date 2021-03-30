Растраты денег "Приватбанка": за экс-сотрудницу внесли 2,7 миллиона залога
За бывшеую работницу "Приватбанка" Надежду Конопкину внесли залог в размере 2,7 миллиона гривен. Ее подозревают в растрате почти 137миллионов гривен.
Источник:"Экономическая правда"
Об этом в комментарии изданию сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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За Конопкину внесли залог
За прежнюю работницу национализированного банка внесли залог. Залог внесен в полном объеме, определенном накануне постановлением, то есть 2 миллиона 744 тысяч 430 гривен,
– сообщила Чемерис.
Напомним, ВАКС 25 марта применил к бывшей сотруднице "Приватбанка" меру пресечения в виде залога.
Дело растрат денег "Приватбанка": последние новости
- По данным следствия, в декабре 2016 года должностные лица "Приватбанка" растратили почти 137 миллионов гривен финучреждения. Это произошло после того, как они узнали, что банк планирует национализировать государство.
- Кроме Конопкиной, еще один подозреваемый по этому делу – бывший заместитель председателя правления банка Владимир Яценко. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 миллиона гривен.
- В то же время недавно подозрения получили еще 3 топ-чиновники "Приватбанка". Их подозревают в преступлении по другому эпизоду – растрате 8 миллиардов гривен. Среди тех, кто получил подозрения – экс-председатель правления банка Александр Дубилет.
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