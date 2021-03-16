Национальная полиция завершила расследование резонансного дела. Речь идет о растрате природного газа на огромную сумму – 413 миллионов гривен. Обвиняемый – бывший чиновник.

Экс-чиновник государственного предприятия в августе 2013 года подписал отдельное поручение в пользу одной из частных структур. Таким образом он дал указание осуществить отбор из хранилищ 115 миллионов кубометров природного газа.

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Частной фирме перекачали 115 миллионов кубов газа

Все это должно было поступить частной фирме, хотя в ее собственности было лишь 15,4 миллиона кубов газа. Поэтому из-за таких махинаций Украина потеряла из своих подземных хранилищ голубое топливо на сумму более 413 миллионов гривен.

Расследование провели следователи управления коррупционных преступлений

Расследование проводили следователи управления коррупционных преступлений Нацполиции. Уголовное производство возбудили по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах.

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Обвинительный акт уже передали в суд

16 марта обвинительный акт направили в Шевченковский райсуд Киева. Если в суде докажут вину экс-чиновника, то ему грозит от 7 до 12 лет заключения. Вдобавок лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.