Подозреваемый в присвоении имущества "Приватбанка" Владимир Яценко вышел под залог. За него внесли 52 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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За бывшего руковдителя крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога – внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 миллиона 210 тысяч гривен – цитирует пресс-секретаря ВАКС "Украинская правда".

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Обратите внимание! Яценко 22 февраля сняли с самолета в "Борисполе". Он пытался покинуть Украину и вылететь в Вену на частном самолете.

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