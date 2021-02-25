Растрата денег "Приватбанка": Яценко вышел под залог в 52 миллиона гривен
Подозреваемый в присвоении имущества "Приватбанка" Владимир Яценко вышел под залог. За него внесли 52 миллионов гривен.
Источник:"Украинская правда"
Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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За бывшего руковдителя крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога – внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 миллиона 210 тысяч гривен – цитирует пресс-секретаря ВАКС "Украинская правда".
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Растрата денег "Приватбанка": главное
- Как установило следствие, в декабря 2016 года чиновники "Приватбанка", осознавая, что банк национализирован, решили растратить деньги финучреждения.
- Они противоправно насчитали и выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним.
- Среди подозреваемых по делу: эк-руковдитель правления ПАО КБ "Приватбанк" Александр Дубилет, экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "Приватбанк" Владимир Яценко и экс-руководитель одного из подразделений ПАО КБ "Приватбанк" Елена Бычихина.
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