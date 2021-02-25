Растрата денег "Приватбанка": фигуранта дела Яценко взяли под стражу
Бывшего первого заместителя председателя правления "Приватбанка" Владимира Яценко ночью 25 февраля взяли под стражу. Его подозревают в растрате денег банка - в частности, почти 137 миллионов гривен.
Источник:24 канал
Высший антикоррупционный суд ночью 25 февраля завершил заседание по избранию Владимиру Яценко меры пресечения.
Важно Бывшим руководителям "Приватбанка" сообщили о подозрении
Его будут содержать под стражей 60 дней – до 22 апреля 2021 включительно. Однако Яценко может выйти под залог – в 52 миллиона 210 тысяч гривен.
Какую меру пресечения просили для Яценко
- Прокуратура настаивала на заключении под стражу на 2 месяца с правом залога в 136 миллионов 892 тысячи гривен (в итоге суд просьбу удовлетворил частично).
- Адвокаты просили более мягкую меру пресечения – домашний арест. Они утверждали, что Яценко никуда не убегал, а лишь временно ехал в Австрию на лечение. Адвокаты даже показали судьям справки. Правда, диагноз не предали огласке.
Заметим, кроме Яценко, в деле есть еще двое подозреваемых: экс-глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет и руководительница одного из банковских подразделения Елена Бычихина. Однако они находятся за границей.
Дело "Приватбанка": что известно
- Перед тем, как "Приватбанк" признали неплатежеспособным и передали под контроль государству, подозреваемые подготовили план вывода из него денег.
- Суть плана состояла в том, чтобы начислить и выплатить дополнительное вознаграждение – индексированную комиссию за рост курса гривны к доллару в пользу связанного с банком юридического лица.
- Однако договорами такое вознаграждение не предусматривали. Кроме того, фигуранты, вероятно, подделали необходимые документы "задним числом".
- В целом сумма растраты составила 136,89 миллиона гривен.
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