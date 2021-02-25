Высший антикоррупционный суд ночью 25 февраля завершил заседание по избранию Владимиру Яценко меры пресечения.

Важно Бывшим руководителям "Приватбанка" сообщили о подозрении

Его будут содержать под стражей 60 дней – до 22 апреля 2021 включительно. Однако Яценко может выйти под залог – в 52 миллиона 210 тысяч гривен.

Какую меру пресечения просили для Яценко

Прокуратура настаивала на заключении под стражу на 2 месяца с правом залога в 136 миллионов 892 тысячи гривен (в итоге суд просьбу удовлетворил частично).

Адвокаты просили более мягкую меру пресечения – домашний арест. Они утверждали, что Яценко никуда не убегал, а лишь временно ехал в Австрию на лечение. Адвокаты даже показали судьям справки. Правда, диагноз не предали огласке.

Заметим, кроме Яценко, в деле есть еще двое подозреваемых: экс-глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет и руководительница одного из банковских подразделения Елена Бычихина. Однако они находятся за границей.