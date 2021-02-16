В финансовом комитете Верховной Рады обнародовали варианты, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах. Речь идет о 2 законопроектах.

Об этом во время брифинга после заседания фракции "Слуга народа" рассказал заместитель председателя финкомитета Александр Ковальчук. По его словам, законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.

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В комитете, в частности, решили, что растаможка должна стоить примерно 1 тысячу евро. Стоимость будет зависеть от 3 факторов:

возраст автомобиля,

тип двигателя,

объем двигателя.

"То есть стоимость автомобиля больше во внимание принимать не будут. Или это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", – отметил Ковальчук.

Парламентарий добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможки и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.

Насчет тех, кто сейчас ввозит. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, потому что бюджет пострадает и будем иметь проблемы,

– констатировал председатель финкомитета Рады.

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