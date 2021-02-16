Решение проблемы "евроблях": в Раде наработали 2 законопроекта – что предлагают
В финансовом комитете Верховной Рады обнародовали варианты, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах. Речь идет о 2 законопроектах.
Источник:24 канал
Об этом во время брифинга после заседания фракции "Слуга народа" рассказал заместитель председателя финкомитета Александр Ковальчук. По его словам, законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.
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Что именно предлагает финкомитет
В комитете, в частности, решили, что растаможка должна стоить примерно 1 тысячу евро. Стоимость будет зависеть от 3 факторов:
- возраст автомобиля,
- тип двигателя,
- объем двигателя.
"То есть стоимость автомобиля больше во внимание принимать не будут. Или это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", – отметил Ковальчук.
Парламентарий добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможки и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.
Насчет тех, кто сейчас ввозит. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, потому что бюджет пострадает и будем иметь проблемы,
– констатировал председатель финкомитета Рады.
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Ситуция с авто на еврономерах в Украине: главное
- В ноябре 2018 года Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, за что повысили штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации – от 8,5 тысячи гривен до 170 тысяч гривен.
- Однако в декабре 2019 года Рада отсрочила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.
- Владельцы "евроблях" постоянно протестуют против растаможки.
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