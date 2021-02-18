Растаможка "евроблях" до тысячи евро: Рада предварительно поддержала законопроект
Верховная Рада 18 февраля проголосовала в первом чтении за законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах. Таким образом стоимость растаможки составит около 1 тысячи евро.
Источник:24 канал
За законопроект № 4644-д проголосовали 293 нардепа. Законопроект № 4643-д поддержали 259 нардепов.
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Что предусматривают законопроекты
- Дешевая растаможка будет касаться только тех авто на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.
- Согласно инициативе № 4643-д, владельцы авто на еврономерах смогут в течение 180 дней после того, как проект вступит в силу, растаможить машину по новой формуле.
- Стоимость будет зависеть от возраста автомобиля, типа двигателя и его объема. Нардепы отмечали, что в среднем цена растаможки обойдется водителю в 700 – 800 евро. Правда, в инициативах не указана предельная цена в размере 1 тысячи евро.
- Законопроект № 4644-д уменьшает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи.
- Когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.
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