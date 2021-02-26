Тимофей Милованов заявил, что люди, которые утверждали, что в 2014 году на Майдане не было расстрелов, или оправдывали это, должны сидеть в тюрьме. Это важно для общества.

Так советник руководителя Офиса Президента ответил на вопрос Дмитрия Гнапа о том, как ему работать с человеком, который во время Євромайдана говорил, что милиция не причастна к расстрелам на Институтской. В частности, речь идет об Олеге Татарове.

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Милованов отметил, что несколько раз встречался с Татаровым. Однако о Евромайдане они не общались.

Люди, которые говорили о Евромайдане, что этого не было, или оправдывали, или направляли, должны сидеть в тюрьме,

– подчеркнул Милованов.

Как отметил советник руководителя ОП, Татаров сможет ответить за свою историю, ведь это важно для общества. Однако, по его мнению, необходимо, чтобы суды или правоохранительные органы также ответили на этот вопрос.

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"Я с такими людьми в своей жизни сотрудничал, что если бы было известно, то, возможно, вы бы меня даже не звали никуда" – заявил Милованов.

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