Официальная позиция фракции "Слуга народа" – никто не должен вмешиваться в выборы ни в одной из стран, в том числе и в выборы стратегического партнера Украины США. Вопрос исключения из фракции Александра Дубинского не рассматривали, потому что не было заседания. Вероятно, оно состоится перед пленарной неделей – очно.

Кроме того, во фракции хотят более детально изучить соответствующий вопрос и выслушать, что будет говорить Дубинский. Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Она отметила, что в вопросе относительно пресс-конференций Андрея Деркача, Александр Дубинский, конечно, не спрашивал разрешения у руководства фракции.

"Очень часто позиция господина Дубинского не совпадает с общей позицией фракции – это касается и голосований, и определенных заявлений", – сказала Евгения Кравчук.

По ее словам, нельзя расценивать позицию Дубинского, как позицию фракции "Слуга народа". В то же время нардеп добавила, что вопрос об исключении Дубинского никто не поднимал официально, для этого есть определенная процедура.

Конечно, что в списке причин для исключения (из фракции – 24 канал) точно еще ни у кого не было попадания в санкции США. Но опять же, мы изучим этот вопрос,

– сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа".

Должен ли быть Дубинский исключен из фракции

Евгения Кравчук отметила, что исключений из фракции было не так много, ей присущи довольно демократические процедуры. Многие мои коллеги позволяют себе оскорбления к членам команды, мне такое поведение непонятно.

Я бы хотела услышать позицию президента, Офиса Президента и МИД по этому вопросу, чтобы понять, насколько это может быть плохо для наших отношений с США,

– сказала Евгения Кравчук.

Она подчеркнула, что все соглашаются – США являются одним из стратегических партнеров Украины, поэтому поддержку Соединенных Штатов нужно сохранить. По словам Кравчук, непонятно, будут ли ставить вопрос об исключении Дубинского из "Слуги народа", но она уверена – реакция фракции должна быть.

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