В Евросоюзе пока не рассматривают возможность открыть границу для стран третьего мира. Обсудят этот вопрос только тогда, когда вакцинация от коронавируса покажет первые положительные результаты.

Однако ситуацию осложняет появление нового штамма коронавируса в Великобритании. Об этом рассказал глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя, сообщает 24 канал.

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Кроме того, Точицкий не исключает вариант, что впускать в ЕС могут только граждан стран третьего мира, которые прошли вакцинацию.

Я не исключаю, что это и будет одним из главных элементов для того, чтобы граждане стран третьего мира находились на территории ЕС. Не исключаю, потому что, в общем, а что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и, конечно, свидетельства о том, что ты провакцинирован сертифицированной для государств-членов ЕС вакциной,

– подчеркнул Точицкий.

Кроме того, дипломат отметил, что Украина уже ведет переговоры с Польшей о получении вакцины от ЕС.

Обратите внимание! Страны третьего мира могут получить вакцину от коронавируса только при условии, что страна ЕС станет посредником. Подробнее читайте здесь.