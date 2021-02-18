Министерство здравоохранения уже передало в Национальное антикоррупционное бюро все документы, которые необходимы для расследования закупки вакцин против коронавируса. Однако в Минздраве убеждены, что это дело вредит Украине.

МИНЗДРАВ выступает за любые расследования. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что говорит Степанов

Министр убежден, что дело закончится закрытием. Однако, по словам Степанова, кто-то якобы хочет сделать "очередной хайп".

Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы – пожалуйста, расследуйте,

- подчеркнул министр.

Также глава Минздрава отметил, что НАБУ обязано открывать дело, если есть заявление.

"У нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество", – утверждает Степанов.

Он добавил, что об этих делах даже никто не знает, но их открывали и расследовали.

Почему дело вредит Украине

Кроме того, министр убеждает, что дело имеет политический подтекст и вредит Украине. Степанов подытожил, что производители вакцин заботятся о своей репутации, поэтому не хотят влезать в скандалы.

Что известно о деле по закупке вакцин