Расследуйте, – у Степанова передали в НАБУ документы по закупке вакцин
Министерство здравоохранения уже передало в Национальное антикоррупционное бюро все документы, которые необходимы для расследования закупки вакцин против коронавируса. Однако в Минздраве убеждены, что это дело вредит Украине.
МИНЗДРАВ выступает за любые расследования. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.
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Что говорит Степанов
Министр убежден, что дело закончится закрытием. Однако, по словам Степанова, кто-то якобы хочет сделать "очередной хайп".
Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы – пожалуйста, расследуйте,
- подчеркнул министр.
Также глава Минздрава отметил, что НАБУ обязано открывать дело, если есть заявление.
"У нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество", – утверждает Степанов.
Он добавил, что об этих делах даже никто не знает, но их открывали и расследовали.
Почему дело вредит Украине
Кроме того, министр убеждает, что дело имеет политический подтекст и вредит Украине. Степанов подытожил, что производители вакцин заботятся о своей репутации, поэтому не хотят влезать в скандалы.
Что известно о деле по закупке вакцин
- Дело в том, ГП "медицинские закупки" договаривалось о закупке вакцины примерно по 3 доллара за дозу. Однако затем Степанов якобы остановил этот процесс и поручил начать переговоры относительно китайской вакцины от компании Sinovac Biotech.
- Поэтому украинская компания "Лекхим", которая стала посредником, заключила контракт с Sinovac Biotech. В СМИ контракт назвали сомнительным, ведь цена препарата составила 17,85 доллара за дозу.
- По словам Степанова, закупка вакцины через посредника – это было требование именно компании Sinovac.
- Однако расследователи Chas News позвонили в Sinovac. Там заявили, что компания не может продавать вакцину частным компаниям, поэтому сотрудничает только с правительствами.
- НАБУ начало расследование по закупке вакцин.
- Степанов заявил, что это попытка сорвать вакцинацию.
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