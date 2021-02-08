Прокуратура завершила досудебное расследование мошеннической схемы, к которой якобы было причастно руководство Офиса генпрокурора. По данным следствия, злоумышленники предлагали закрыть дело якобы "сверху".

Расследование проводили в отношении 2 человек.

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Что установили во время расследования

Подозреваемые были знакомы с 2 фигурантами уголовного производства по факту вымогательства. В апреле 2019 года они предложили им закрыть дело через якобы одного из руководителей прокуратуры.

За такую "услугу" злоумышленники требовали 500 тысяч долларов. Деньги они якобы должны были передать одному из руководителей Офиса генпрокурора.

Хотя на самом деле намеревались завладеть указанными средствами и распорядиться ими по своему усмотрению,

– говорится в сообщении.

Как разоблачили злоумышленников

Одного из участников сделки разоблачили сразу после получения всей суммы денег, а его сообщника – во время досудебного расследования.

Сейчас материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления. Впоследствии обвинительный акт направят в суд.



Злоумышленники предлагали закрыть уголовное дело за 500 тысяч долларов / Фото Офиса генпрокурора