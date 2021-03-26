Государства подготовили свой подарок для Александра Лукашенко и его соратников. Страны Европы, Канада и Соединенные Штаты Америки заявили о создании специальной международной платформы, которая должна расследовать преступления режима президента.

Платформу задумали как независимую международную правозащитную площадку. Об этом рассказал Алексей Печий в блоге "Теории заговора".

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По его словам, платформа будет документировать свидетельства серьезных нарушений прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году.

Охота на призрака Лукашенко

В будущем, как отметил Печий, эти материалы могут использовать для привлечения виновных к ответственности, в том числе и в международном суде в Гааге. Ядром платформы станут:

правозащитники из трех стран: Дании, Великобритании, Беларуси;

а также Международный комитет по расследованию пыток.

Он отметил, что расследовать действительно есть что. Одновременно возникает проблема.

Эти расследования похожи на охоту за привидениями,

– сказал журналист.

"Ведь реально привлечь к ответственности Лукашенко и его приспешников будет сложно. Они вряд ли покинут пределы Беларуси, а поэтому все расследования против них могут стать еще одной стопкой уголовных дел, которые так и не выполнят", – отметил Печий.

Отметим! Платформу International Accountability Platform for Belarus (IAPB) создадут в соответствии с рекомендациями правозащитников, наблюдавших за ситуацией в Беларуси в рамках "Московского механизма" ОБСЕ.

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