Отбросьте персональные амбиции: Офис президента отреагировал на "внутренние распри" в Нацбанке
В Офис Президента Украины отреагировали на расследование о госизмене членов Национального банка. Они призывают руководство НБУ действовать исключительно в интересах Украины.
Источник:Офис президента
На Банковой заявили, что президент не может и не будет вмешиваться в какое-либо действующиее расследование. Однако просят членов Нацбанка не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей.
Обратите внимание Рожкову и нескольких сотрудников Нацбанка подозревают в госизмене, – Kyiv Post
"Офис президента призывает руководство НБУ отбросить личные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина", – говорится в сообщении.
Также добавили, что с помощью западных партнеров Украины офис Владимира Зеленского "будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с "Приватбанком".
Расследование против работников Нацбанка: что об этом известно
- Против первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой и еще нескольких работников якобы начали расследование.
- По информации газеты Kyiv Post, им приписывают государственную измену из-за того, что НБУ "раскрыл информацию" компаниям, которые привлекли к расследованию о выводе 5,5 миллиарда долларов из "Приватбанка" до его национализации.
- Речь идет в частности об аудиторской компании Kroll, консалтинговой компании AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells and Asters.
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