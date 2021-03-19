В Офис Президента Украины отреагировали на расследование о госизмене членов Национального банка. Они призывают руководство НБУ действовать исключительно в интересах Украины.

На Банковой заявили, что президент не может и не будет вмешиваться в какое-либо действующиее расследование. Однако просят членов Нацбанка не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей.

Обратите внимание Рожкову и нескольких сотрудников Нацбанка подозревают в госизмене, – Kyiv Post

"Офис президента призывает руководство НБУ отбросить личные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина", – говорится в сообщении.

Также добавили, что с помощью западных партнеров Украины офис Владимира Зеленского "будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с "Приватбанком".

Расследование против работников Нацбанка: что об этом известно