Нардепы Верховной Рады приобрели дорогие автомобили в 2020 году. Конечно, в декларации их указать они "забыли".

Источник: "Наши деньги" на 24 канале

В феврале 2021 года журналисты наблюдали, на чем депутаты приезжают в Раду. У некоторых из них жизнь стала ощутимо лучше и нардепы приобрели себе дорогие авто. Речь идет о депутатах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины".

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Автопарк "Слуг народа"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ездит на Citroën, который он купил 1,5 года назад. Максим Гузенко – депутат "слуги". Все, что о нем известно – среди мажоритарщиков Сумщины Гузенко сделал для избирателей меньше всего, но это не помешало ему наградить себя новеньким авто.

СМИ отметили, как с внешней парковки Верховной Рады выезжала BMW X5, записанная на семейную фирму Гузенко, которая торгует семенами и удобрениями. Вероятнее всего, за рулем был сам нардеп. Это закрытая парковка, пускают сюда только по списку, точно не поставщиков семян для клумб в ВР.



Несколько нардепов ездят на BMW X5 / Фото из сайта BMW

На таком же авто передвигается народный депутат из "Слуги народа" Евгений Шевченко. Уже в первый месяц депутатства он прославился в эфире российских пропагандистов. BMW куплена из салона в 2020 году. Она записана на сына Шевченко, следователя ГБР, который даже не имел где жить и сбережений.

Обратите внимание. Евгений Шевченко – член филиала "Оппозиционной платформы – За жизнь" в "Слуге народа". Он летал к Александру Лукашенко и поддерживает отношения с регионалами.

По словам автожурналиста Павла Кащука, такое авто стоит не менее 2,5 миллиона гривен. "Господин Евгений повысил свой статус в клубе фанов BMW. Если взглянуть на номера регистрации, можно из открытых источников увидеть, что раньше эти номера были закреплены на BMW Х5 предыдущего поколения с двигателем на 2 литра", – отметил он.

Почему нардепы поддерживают Ахметова

"Слуги народа" голосовали так, как выгодно Ринату Ахметову, а теперь эти депутаты ездят на новеньких авто, которые на депутатскую зарплату точно не купишь.

Нардеп Николай Галушко передвигается на Toyota Land Cruiser с водителем. Осенью 2020 года Галушко вместе с еще 30 "слугами" тормозил изменения в бюджет, пока туда не вписали выгодные для Ахметова нюансы по энергетике. Уже в конце ноября его мама купила авто Toyota Land Cruiser, на котором теперь ездит сын.

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Ранее у депутата никаких автомобилей не было. По крайней мере задекларированных. Такое авто стоит около 2,5 миллиона гривен. Всех доходов Галушко из декларации не хватит, чтобы купить это авто. Сомнительно, что его 65-летняя мама просто купила сыну новенький автомобиль.

Дорогие подарки для детей-нардепов

Загадка в том, что родители начинают дарить своим взрослым детям ценные покупки тогда, когда они становятся депутатими. Новый Mercedes-Benz G-Class появился и у мамы нардепа Александра Горобца. "Слуга" Горобец тоже наведывается в офис куратора ахметовской группы, а потом голосует так, как надо Ахметову.



Новый Mercedes-Benz G-Class приобрела мама нардепа / Фото из сайта Mercedes

На новой Toyota Land Cruiser приехал еще один нардеп из "Слуги народа" Арсений Пушкаренко. Депутат не очень публичный, хоть и старается. Интересно, что автомобиль идентичен, как у Галушко, и куплен также в ноябре. Впрочем автомобиль до сих пор не задекларирован. Похоже на новый корпоративный стандарт "Слуг народа".

Люди, которые приходят к успеху, и они приехали из провинции, видят "успех" именно так. Потом они живут в Киеве, у них появляется капитал и вкус, поэтому они меняют машину. С другой стороны, они знают, что это авто всегда можно быстро продать.



Toyota Land Cruiser стоит почти 2,5 миллиона гривен / Фото из сайта Toyota

Юрий Камельчук, который отрицал коронавирус, также приобрел новую машину – Toyota RAV4. Все-таки его "душа требует понтов", поэтому на подержанное авто из США выбрал "козырные" номера. Чтобы купить такие, Камельчуку надо работать нардепом с месяц. Номер автомобиля для жены Юрий Александрович выбрал также не простой – 8888. Он стоит сегодня 6 тысяч гривен.

Новый Lexus ЕЅ 350 2020 года приобрел себе Сергей Нагорняк. Средняя стоимость такого – 1,7 миллиона гривен. Машина оформлена на отца нардепа – 70-летнего пенсионера из села на Житомирщине. Сам Нагорняк – член энергетического комитета Верховной Рады. Это именно тот комитет, через который решаются все вопросы по энергетическому бизнесу Ахметова, Коломойского и других.



Владельцем Lexus ЕЅ 350 является 70-летний отец нардепа / Фото из сайта Lexus

Интересно. Жена бывшего "Слуги народа" Романа Иванисова из салона купила новенький Mercedes-Benz GLS 400 стоимостью 3,5 миллиона гривен.

На автомобиле Land Rover Defender ездит внефракционный Дмитрий Шпенов, друг Ахметова, который голосовал за все выгодные олигарху инициативы. Зарегистрировано авто на фирму Шпенова. Однако, за последние 10 лет компания наработала лишь на половину автомобиля. Такое авто стоит не менее 2 миллионов. Дополнительный багажник на крыше стоит еще 1,5 тысячи долларов.

На чем ездят оппозиционеры

Переходим к депутатской группе "За майбутнє". Виктор Мялик – нардеп от "ОПЗЖ". В его декларации 158 квартир, миллион долларов и 150 миллионов гривен наличными. Начинал маляром-штукатуром, дорос до владельца строительного бизнеса и пешки Коломойского. У него было, на чем ездить, но он купил Lexus LX 570, стоимостью почти в 3 миллиона гривен, с номерами, на которых "восьмерки".



Lexus LX 570 стоит 3 миллиона гривен / Фото из сайта Lexus

Ярослав Дубневич ездит сейчас на Mercedes S-класса. Автомобиль стоит около 6 миллионов гривен. Убытки, которые Дубневич по оценке следствия, ранее нанес Укрзализныце, оценивают в 93 миллиона. Залог, за который Дубневич вышел из СИЗО – 90 миллионов.

У лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – Maybach, который охраняют. Теперь Медведчук и его автомобиль под санкциями. Сергей Левочкин ездит также на Maybach, в сопровождении Cruiser со спецсредствами. Среди самых интересных опций этого авто, бокалы из чистого серебра. Видимо, поэтому это авто также довольно популярно среди церковных служителей в России.

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Подборка автопарка "ОПЗЖ" будет выглядеть неполной без Ильи Кивы. В прошлом году Кива со сворой охранников ездил на Land Cruiser с номерами прикрытия. К слову, они разрешены только оперативникам для спецзаданий, а не народному депутату. У него новый Land Cruiser другой модели и с другими подставными номерами.



На Rolls Royce Cullinan депутат от "ОПЗЖ" ездит в Раду / Фото из сайта Rolls Royce

Одна из самых дорогих в мире марок – Rolls Royce. Такую себе приобрел народный депутат Суто Мамоян из "ОПЗЖ". Его называют криминальным авторитетом и рэкетиром. Он владеет 3 автомобилями, которые задекларировал за очевидно смешные 20 тысяч гривен.

Обратите внимание. Фигурка на капоте Rolls Royce стоит дороже, чем все автомобили Мамояна вместе взятые. Если верить декларации.

Такое авто стоит как минимум 500 тысяч долларов. Подсветка, которая называется "звездное небо", – это некая горстка диодов, разбросанная по потолку, стоит 30 тысяч евро.

Автомобили "Батькивщины"

Юлия Тимошенко ездит на Mercedes. Ее однопартиец Андрей Николаенко передвигается на незадекларированном Lexus якобы своего отца. Сергей Власенко летом приобрел Audi A8 2020 года выпуска. По декларации Власенко заплатил за это авто 4,3 миллиона гривен.



Сергей Власенко летом приобрел Audi A8 2020 года / Фото из сайта Audi

Летом Власенко изрядно улучшил свое финансовое состояние, благодаря Виктору Януковичу. Ему выплатили 5,5 миллиона долларов компенсации за политические репрессии в отношении Юлии Тимошенко. Она сначала отсидела в колонии и до сих пор сидит в старом авто, а компенсацию получил Власенко.

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Однопартиец Власенко – не слишком публичный нардеп Константин Бондарев, который трижды становился народным депутатом от "Батькивщины". Ранее через его банк "Велес" перекачивались деньги "Батькивщины". Недавно Бондарев пересел на свежий Land Cruiser.