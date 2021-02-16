Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что начало расследование по факту злоупотребления при закупке вакцин против COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что это никак не повлияет на переговоры с поставщиком.

Что говорят в НАБУ о расследовании

Основанием для расследования стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны внести в ЕРДР.

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В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного правонарушения, о котором указано в обращении.

Сам факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления. И он никак не может создать препятствия для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации,

– подчеркнули в Бюро.

В ведомстве добавили, что сейчас детективы не осуществляли никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

В НАБУ отметили, что обязательно проинформируют общество о результатах расследования. До того момента ведомство просит всех касательных к делу воздерживаться от разглашения соответствующей информации.

"Действуя иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и обществу", – подчеркнули в Бюро.

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