Расследование не станет препятствием для закупки вакцин, - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что начало расследование по факту злоупотребления при закупке вакцин против COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что это никак не повлияет на переговоры с поставщиком.
Источник:телеграм НАБУ
Что говорят в НАБУ о расследовании
Основанием для расследования стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны внести в ЕРДР.
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В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного правонарушения, о котором указано в обращении.
Сам факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления. И он никак не может создать препятствия для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации,
– подчеркнули в Бюро.
В ведомстве добавили, что сейчас детективы не осуществляли никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.
В НАБУ отметили, что обязательно проинформируют общество о результатах расследования. До того момента ведомство просит всех касательных к делу воздерживаться от разглашения соответствующей информации.
"Действуя иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и обществу", – подчеркнули в Бюро.
Дело по закупке вакцин против COVID-19: главное
- 10 февраля стало известно об открытии уголовного дела за злоупотребление при закупке вакцин против коронавируса.
- Речь идет о том, что министр здравоохранения Максим Степанов мог быть причастным к закупке вакцин китайской компании Sinovac по завышенной цене.
- Глава Минздрава заявил, что его министерство "работает прозрачно" и может предоставить все документы. Он также назвал расследование "попыткой срыва вакцинации".
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