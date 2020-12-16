В Гааге начнут расследование в отношении агрессии и военных преступлений, совершенных государством и определенными лицами. Будут выяснять и ситуацию в Украине. Если агрессию России признают – это плохая новость для представителей РФ.

Международный суд уже констатировал, что есть признаки международных преступлений, которые совершили лица, подконтрольные российским властям. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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"Для России это очень плохая новость. Для них это плохо, потому что это маркер. Однако на самом деле все станет плохо после первых судебных решений. Цивилизованные страны мира будут уважать решение суда", – объяснил Бабин.

По его словам, суд будет вынужден определиться с 2 ключевыми вопросами:

юрисдикция дела в отношении Крыма;

юрисдикция в отношении конфликта на Донбассе.

Они должны определить, есть ли там международный конфликт. Если это определят – это официальное признание Международным судом российской оккупации,

– заверил Бабин.

Могут ли привлечь к ответственности Путина

Как отметил Бабин, привлечь к ответственности могут любого. Однако проблема лишь в том, что суд будет рассматривать только дела с присутствующими обвиняемыми, заочно никого судить не смогут.

Глав государств и правительств государств трудно получить на скамью подсудимых без согласия этого государства, они пользуются иммунитетами,

– сказал Бабин.

Он добавил, что все исполнители преступлений являются международными преступниками и срок давности их поступков отсутствует. "Я уверен, что среди этих тысяч человек рано или поздно кто-то будет на скамье подсудимых", – рассказал экс-представитель президента в Крыму.

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Он также объяснил, что компенсацию украинцам, которые потеряли дома и другое имущество из-за агрессии России, будет сложно получить. "Это не суд, который раздает всем деньги. Это суд, который наказывает виновных", – подытожил Бабин.

Что этому предшествовало