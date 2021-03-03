Украинские власти уверяли, что срыв спецоперации вагнеровцев – настоящая выдумка. Через пол года выяснилось, что расследование до сих пор продолжается. Это является доказательством того, что уголовное преступление все же имело место.

Такое мнение высказал редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев 3 марта впервые сказал, что расследование продолжается.

К теме Ермака допросили по делу вагнеровцев, – глава ГБР

"Сам факт провала не признавался властью, она подчеркивала, что это вымысел. Прошло более 6 месяцев и вдруг оказалось, что расследование продолжалось и спецоперация ведется. Это первое признание, что провал имел место и событие преступления было", – отметил Бутусов.

По его данным, кроме Андрея Ермака опросили еще значительное количество работников Офиса Президента.

Расследование действительно собрало много данных. Пытаться прикрыть власть или установят предателя в кабинете Зеленского – надеюсь, мы услышим это от следователей. Это должно быть в ближайшее время,

– подчеркнул редактор "Цензор.НЕТ".

Бутусов вспомнил, как в августе впервые сообщил о провале спецоперации. Тогда все руководители страны, в том числе и глава Офиса Президента Андрей Ермак сказали, что это полная выдумка и этого не было.

Уже в сентябре Бутусова вызвали на допрос. Однако не по факту провала спецоперации, а по разглашению государственной тайны.

Бутусов прокомментировал расследование по делу вагнеровцев: видео

Вагнеровцы в Беларуси: что известно