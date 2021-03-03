Длительное расследование – доказательство, что срыв спецоперации был, – Бутусов о вагнеровцах
Украинские власти уверяли, что срыв спецоперации вагнеровцев – настоящая выдумка. Через пол года выяснилось, что расследование до сих пор продолжается. Это является доказательством того, что уголовное преступление все же имело место.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев 3 марта впервые сказал, что расследование продолжается.
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"Сам факт провала не признавался властью, она подчеркивала, что это вымысел. Прошло более 6 месяцев и вдруг оказалось, что расследование продолжалось и спецоперация ведется. Это первое признание, что провал имел место и событие преступления было", – отметил Бутусов.
По его данным, кроме Андрея Ермака опросили еще значительное количество работников Офиса Президента.
Расследование действительно собрало много данных. Пытаться прикрыть власть или установят предателя в кабинете Зеленского – надеюсь, мы услышим это от следователей. Это должно быть в ближайшее время,
– подчеркнул редактор "Цензор.НЕТ".
Бутусов вспомнил, как в августе впервые сообщил о провале спецоперации. Тогда все руководители страны, в том числе и глава Офиса Президента Андрей Ермак сказали, что это полная выдумка и этого не было.
Уже в сентябре Бутусова вызвали на допрос. Однако не по факту провала спецоперации, а по разглашению государственной тайны.
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Вагнеровцы в Беларуси: что известно
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