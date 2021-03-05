В пропрезидентской "Слуге народа" считают, что расследование дел в отношении олигарха Игоря Коломойского в Украине будут продолжаться. Это не зависит от того, как будут развиваться события вокруг санкций США против него.

Такое заявление сделал председатель одноименной фракции Александр Корниенко. По его словам, США фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского, членов его семьи и связанных с ним лиц в своей стране".

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Корниенко добавил, что США наложением санкции дали понять всем, для кого важны взаимоотношения с ними, что "с Коломойским нежелательно иметь дело".

Независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине будет продолжаться. Это касается и "Приватбанка", и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть,

– заметил Корниенко.