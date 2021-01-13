За год из 246 "слуг народ " осталось всего 211 лояльных к президенту, которые готовы голосовать за его инициативы. В то же время для принятия закона необходимо не менее 226 голосов. Таким образом без помощи депутатов из других фракций и групп монобольшинство фактически является недееспособным.

Проблема значительно преувеличивается. Такое мнение высказал в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

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Юридически, а это самое важное, монобольшинству ничего не угрожает. Даже те депутаты, которые показывают оппозиционность и регулярно голосуют не так, как фракция, не выходят из нее,

– отметил Фесенко.

По его словам, никогда ни одно большинство не принимало решения только своими голосами. Всегда были внутренние диссиденты.

Лояльность к Зеленскому

Несмотря на то, что в "Слуге народа" есть внутренние споры и идеологическая неоднородность, пока почти все сохраняют лояльность президенту Владимиру Зеленскому.

Лояльность к президенту – признак того, что ничего страшного не происходит. "Это традиционная ситуация. Для такой пестрой фракции неизбежна была ситуация, когда многие депутаты так или иначе уклоняются от голосований", – сказал эксперт.

Союзники президента

Политолог отметил, что Зеленский не пойдет на роспуск парламента, ведь он имеет союзников, например, депутатскую группу "Доверие" или часть внефракционных депутатов. Механизмы ситуативного голосования эффективно работают.

Он добавил: "Порой есть просто совпадение интересов. Я напомню, что "Голос" и "Евросолидарность" голосовали за антиколомойский закон, который продвигал Зеленский. Ему нужно сохранять баланс интересов".

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