Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет несколько рождественских богослужений в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Литургии можно будет посмотреть онлайн.

Богослужения буду транслировать на ютубе и фейсбук-страницах ПЦУ и митрополита Епифания. Об этом сообщила пресс-служба Церкви.

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В Православной церкви Украины призвали присоединиться к общей молитве с соблюдением карантинных требований.

6 января

09:00 – богослужение в вечер Рождества Христова.

16:45 – Всенощное бдение накануне Рождества Христова.

7 января

09:00 – Божественная литургия в день Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

8 января

09:00 – Божественная литургия в день праздника Собора Пресвятой Богородицы.

10 января

09:00 – Божественная литургия в тридцать первое воскресенье после Пятидесятницы, после Рождества Христова.

Справка. В Украине с 8 по 24 января вводят локдаун. Подробнее о том, что закроют, а кому разрешат работать – читайте здесь.



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