Рождественские литургии с Епифанием: ПЦУ опубликовала расписание
Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет несколько рождественских богослужений в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Литургии можно будет посмотреть онлайн.
Богослужения буду транслировать на ютубе и фейсбук-страницах ПЦУ и митрополита Епифания. Об этом сообщила пресс-служба Церкви.
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В Православной церкви Украины призвали присоединиться к общей молитве с соблюдением карантинных требований.
6 января
- 09:00 – богослужение в вечер Рождества Христова.
- 16:45 – Всенощное бдение накануне Рождества Христова.
7 января
- 09:00 – Божественная литургия в день Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
8 января
- 09:00 – Божественная литургия в день праздника Собора Пресвятой Богородицы.
10 января
- 09:00 – Божественная литургия в тридцать первое воскресенье после Пятидесятницы, после Рождества Христова.
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