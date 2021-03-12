Активисты расписали дом убийцы кота под Одессой: произошли столкновения
В Царском Селе под Одессой 10 марта активисты пробрались на территорию и расписали фасад и забор дома мужчины, которого подозревают в убийстве кошек. Произошли столкновения между активистами и охраной. На доме написали "Позор", "Тварь", "Живодер".
Источник:Полиция Одесщины
После того, как пришли активисты, хозяин обратился в службу охраны. Когда охранники приехали, между ними и активистами произошли столкновения. Полиция открыла уголовное производство.
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Какова реакция полиции
После столкновений активистов и охраны прибыл участковый офицер полиции. В результате полиция открыла уголовное производство по статье о "Нарушении неприкосновенности жилища". Она предусматривает арест на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Полиция и охранники под домом убийцы кота / Фото из телеграмм-канала Одесса INFO
На месте происшествия были журналисты, а также люди, которые просто наблюдали.
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С чего все начиналось
- Накануне 60-летний житель Царского села убил кота на глазах хозяина.
- Причиной было то, что животное испражнялось на его территории.
- Мужчина это сделал на глазах хозяина животного, а затем забросил кота в пакет.
- Соседи смогли это снять на видео и вызвали полицию.
- После приезда правоохранителей, жена живодера сказала, что не было никакого кота.
- Тогда начали расследование по статье жестокое обращение с животными.
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