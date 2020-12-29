Раскопки в Бабьем Яру: фейк о выброшенных человеческих останках опровергли
Мемориальный центр Холокоста 25 декабря провел раскопки на территории Кирилловского кладбища в "Бабьем Яру". Однако информация о том, что человеческие кости якобы выбросили, является фейком.
В процессе раскопок специалисты обнаружили фрагменты человеческого черепа и останки животных. Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти.
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Не следует без особых на то оснований проводить в пределах кладбищ земляные работы, которые могут потревожить бренные останки людей или повредить захоронения,
- говорится в сообщении.
Кости животных изъяли. Человеческие останки вернули на место и засыпали землей.
Что еще говорят в Институте нацпамяти
- Территория раскопок также граничит со старинным еврейским кладбищем.
- Невозможно реализовывать проекты, касающиеся православной и еврейской общин, без диалога с ними.
- Все охранные зоны территории обозначены в "Плане организации территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
- Используя этот документ, еврейская, православная, караимская, мусульманская или другие причастные общины могут принять решение о расположении новых сооружений в "Бабьем Яру".
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