Мемориальный центр Холокоста 25 декабря провел раскопки на территории Кирилловского кладбища в "Бабьем Яру". Однако информация о том, что человеческие кости якобы выбросили, является фейком.

В процессе раскопок специалисты обнаружили фрагменты человеческого черепа и останки животных. Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти.

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Не следует без особых на то оснований проводить в пределах кладбищ земляные работы, которые могут потревожить бренные останки людей или повредить захоронения,

- говорится в сообщении.

Кости животных изъяли. Человеческие останки вернули на место и засыпали землей.

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