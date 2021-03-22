"Голос" отреагировал на слухи об исключении нардепов из-за голосования за провластный законопроект. В политсиле заявили, что в 2021 году не принимали никаких решений по исключению из своих рядов кого-либо из партийцев.

Однако на прошлой неделе политсовет партии обсуждал вопрос поддержки некоторыми членами фракции законопроекта №5133. Этот документ ограничивает субъектность НАБУ и ГБР и фактически делает президента хозяином этих ведомств.

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Этот законопроект направлен в Конституционный суд вместе со "слугами народа" депутатскими группами "За майбутнє" и "Довіра", таким образом запустив конституционный процесс, направленный на лишение НАБУ и ГБР независимости. Это – политическая поддержка атаки на антикоррупционные органы,

– отметили в "Голосе".

В партии отметили, что политсила систематически выступала против увеличения полномочий президента, в частности в вопросе назначения глав ГБР и НАБУ.

В "Голосе" добавили, что именно поэтому такое голосование является нарушением последовательности позиции партии.

Раскол в "Голосе"

После голосования за законопроект №5133, который поддержал ряд нардепов "Голоса" появились слухи о том, что политсовет партии предупредил этих лиц об исключении.

Утверждалось, что в политсиле аргументировали свое решение тем, что этот документ "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Юрчишин объяснил свою позицию

Со своей стороны Ярослав Юрчишин пояснил, что 16 марта вместе с коллегами проголосовал за направление в КСУ законопроекта №5133.

Он подчеркнул, что не поддерживает проект закона, но хочет, чтобы его рассмотрел Конституционный суд на предмет неконституционности, чтобы получить "заключение единственного органа, который может дать оценку конституционности".

Заседание политсовета партии

На этом история не закончилась и на заседании политсовет обсуждал это голосование и решил провести проверку его причин, а также предупредил нардепов об изгнании, если они еще раз "нанесут ущерб партии".

На заседании 7 присутствующих единогласно поддержали это решение.

Протокол политсовета "Голоса"

По информации "Украинской правды", в протоколе политсовета партии дословно говорится:

"Учитывая нанесенный значительный вред репутации, политическим интересам "Голоса" в результате голосования Соломии Бобровской, Романа Лозинского, Ольги Стефанишиной, Александры Устиновой, Владимира Цабаля, Ярослава Юрчишина "за" принятие в целом законопроекта №5133/II, отказаться от персональных дисциплинарных санкций в отношении вышеуказанных членов партии. В случае повторного совершения публичных политических действий, которые грубо противоречат политической позиции или наносят существенный ущерб репутации партии, политический совет должен поставить вопрос об исключении таких лиц из партии.

Обратиться в контрольно-ревизионную комиссию "Голоса", чтобы осуществить проверку всех обстоятельств на предмет выявления фактов, которые могут иметь признаки или содержать факты политической коррупции", – пишут журналисты.

В пресс-релизе "Голоса", который есть в распоряжении 24 канала, не сообщили о предупреждении, однако отметили, что "партия не принимала никаких решений по исключению кого-либо из партийцев".

Слухи о других причинах исключения нардепов

В сети ходили слухи о том, что причиной исключения нардепов является их участие в акциях в поддержку Сергея Стерненко.

Одним из тех, кто распространил эту информацию, был экс-нардеп Игорь Мосийчук. В то же время в своем телеграм-канале он сообщил другую версию: "Настоящая же причина в нежелании этих депутатов вступать в ширку, то есть широкую коалицию со "Слугой народа", – написал Мосийчук.