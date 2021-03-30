Депутаты от парламенсткьои фракции "Голос" требуют провести новый съезд партии и переизбрание ее руководства. Все из-за раскола в политической силе, возникший из-за разногласий в голосованиях в Верховной Раде.

Народная избранница заявила, что "Голос" перестал быть сам собой. В этом она обвиняет руководство партии, которое, мол, сейчас демонстрируют противоположные ценности тем, которые декларировали во время выборов.

Интересно Продолжается выдавливание "неугодных", – Юрчишин о скандале в "Голосе" из-за голосования

Мы, десять народных депутатов "Голоса", не можем закрывать глаза и игнорировать то, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов. Когда мы пытались конструктивно решить эти разногласия - нас началось давление,

– заявила Соломия Бобровская.

В частности она назвала целый ряд вопросов, по которым в части депутатов фракции возникли споры с ее руководством:

законопроекты о работе антикоррупционных органов,

отказ подписывать постановление об освобождении генпрокуроркы Ирины Венедиктовой,

переговоры со "Слугой народа" о возможной коалиции,

поддержка мемориального проекту Бабий Яр.

"Сейчас руководство партии монополизировавшее все ресурсы, единолично принимает решение об их расходах и не желает обнародовать отчеты о потраченных партийные средства. Мы требуем проведения съезда и провести новые выборы руководства партии", – заявила народная избранница.

Подробнее о скандале в "Голосе":