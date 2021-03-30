Депутаты "Голоса" просят перевыборов руководства партии из-за раскола
Депутаты от парламенсткьои фракции "Голос" требуют провести новый съезд партии и переизбрание ее руководства. Все из-за раскола в политической силе, возникший из-за разногласий в голосованиях в Верховной Раде.
Источник:Соломия Бобровская в фейсбуке
Народная избранница заявила, что "Голос" перестал быть сам собой. В этом она обвиняет руководство партии, которое, мол, сейчас демонстрируют противоположные ценности тем, которые декларировали во время выборов.
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Мы, десять народных депутатов "Голоса", не можем закрывать глаза и игнорировать то, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов. Когда мы пытались конструктивно решить эти разногласия - нас началось давление,
– заявила Соломия Бобровская.
В частности она назвала целый ряд вопросов, по которым в части депутатов фракции возникли споры с ее руководством:
- законопроекты о работе антикоррупционных органов,
- отказ подписывать постановление об освобождении генпрокуроркы Ирины Венедиктовой,
- переговоры со "Слугой народа" о возможной коалиции,
- поддержка мемориального проекту Бабий Яр.
"Сейчас руководство партии монополизировавшее все ресурсы, единолично принимает решение об их расходах и не желает обнародовать отчеты о потраченных партийные средства. Мы требуем проведения съезда и провести новые выборы руководства партии", – заявила народная избранница.
Подробнее о скандале в "Голосе":
- Он возник в середине марта 2021 года. Сначала была информация, будто причиной стало участие отдельных депутатов в акциях в поддержку Сергея Стерненка.
- Впрочем, такие слухи опровергли. Причиной тогда назвали голосование ряда депутатов за президентский законопроект №5133 о работе ГБР и НАБУ.
- Депутаты, которые выступают против руководства политсилы, утверждают, что их скоро исключат из партии и фракции. Впрочем, в политсиле уверяют, что никаких подобных решений не одобряли.
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