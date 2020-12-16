Президент Владимир Зеленский и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время разговора пришли к согласию, что реформы в области окружающей среды надо продолжать. Ведь сейчас начато, однако не завершено очень много вопросов.

Президент поставил задачу довести все реформы до логического завершения. Об этом Роман Абрамовский рассказал в эфире 24 канала

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Он отметил, что завершение соответствующих реформ необходимо для того, чтобы выйти на европейский уровень решения экологических вопросов и выполнить все, что касается соглашения об ассоциации с ЕС. А также – сделать жизнь граждан лучше в безопасной окружающей среде.

Да, действительно депутаты ВР, в частности экологического комитета – пообещали поддержку в продвижении законодательных тактик законопроектов,

– рассказал министр.

Также он отметил, что сейчас в Министерстве очень много наработок, в частности:

закон об отходах;

закон об экологическом контроле;

проект нового закона об атмосферном воздухе.

В соответствующих вопросах без поддержки депутатов будет очень трудно, но ее получили – поэтому принято решение остаться, отметил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Разговор с премьер-министром

В то же время Роман Абрамовский рассказал, что они с Денисом Шмыгалем пришли к согласию, что реформы и законопроекты, которые надо принимать, зависят не исключительно от министерства, но и от Верховной Рады и общественности.

Заявление написал я, передал его президенту Украины. И, у нас действительно был разговор с премьер-министром, мы касались определенных вопросов, он, конечно, не доволен темпами реформ,

– отметил Абрамовский.

"Мы четко прошлись по всем реформах, у нас 14 направлений в министерстве, мы коснулись каждого и зафиксировали, какая скорость движения будет относительно реформ", – сказал глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурс. По его словам, это касается:

Кодекса О недрах;

закона об экологическом контроле и управлении отходами;

закона об ограничении оборота пластиковых пакетов, на чем подчеркивал президент.

Роман Абрамовский рассказал, что они с премьер-министром договорились о взаимной поддержке во всех соответствующих вопросах. Также он добавил, что коммуникация между премьером и министром будет происходить в дальнейшем.

"Президент возьмет ситуацию по экологической отрасли под контроль. И у нас есть предложение, которое будет выработана на следующей встрече, создать экологический совет при президенте Украины", – сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурс Роман Абрамовский.

Обратите внимание! 15 декабря глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил о намерении уйти в отставку. Однако Рада сняла с повестки дня рассмотрение вопроса об отставке министра.