Расчеты убытков от "Роттердам +": суд подтвердил законность действий НАБУ
Суд подтвердил, что действия детективов Национального антикоррупционного бюро при расчетах ущерба от "Роттердам +" были законными. Также отметили, что административные суды не имеют полномочий оценивать поступки детективов.
Детективы действовали законно и в пределах полномочий при расчете убытков. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в телеграмме.
Важно Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+": что стало причиной
Что решил суд
- Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил законность действий детективов.
- Кроме того, 12 января он отменил решение Окружного административного суда Киева о признании противоправными действия детектива. Кстати, в НАБУ выяснили, что размер убытков от формулы составил 18 миллиардов гривен.
- В НАБУ утверждают, что ОАСК не может оценивать доказательства в уголовном судопроизводстве, ведь это не его компетенция. Апелляционный суд также отметил, что дело нельзя рассматривать сквозь призму административного судопроизводства, поэтому закрыл производство.
Что такое "Роттердам +"?Это формула, с помощью которой определяли стоимость угля как топлива для электростанций.
Теплогенерирующие компании в 2015 году оказывали давление на Национальную комиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг и требовали, чтобы и включила в тарифы за электричество расходы на доставку и перевалку угля в Украине из портов Европы. Комиссия предусмотрела расходы в формуле, которых просто не существовало.
Именно из-за "Роттердам +" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.
Дело "Роттердам +": последние новости
- Ранее дело "Роттердам +" закрыл Высший антикоррупционный суд. Однако его возобновила следственная судья ВАКС Оксана Олейник.
- В НАБУ утверждали, что в деле есть достаточно доказательств, чтобы передать его в суд. Впоследствии в бюро заявил о предвзятости прокуроров.
- Однако Антимонопольный комитет также закрыл дело из-за того, что нарушения якобы не смогли доказать.
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