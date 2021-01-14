Детективы действовали законно и в пределах полномочий при расчете убытков. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в телеграмме.

Важно Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+": что стало причиной

Что такое "Роттердам +"?

Это формула, с помощью которой определяли стоимость угля как топлива для электростанций.Теплогенерирующие компании в 2015 году оказывали давление на Национальную комиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг и требовали, чтобы и включила в тарифы за электричество расходы на доставку и перевалку угля в Украине из портов Европы. Комиссия предусмотрела расходы в формуле, которых просто не существовало.Именно из-за "Роттердам +" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.