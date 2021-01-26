Ранен боец и ряд обстрелов: как прошли сутки на Донбассе
За сутки 25 января российские оккупанты 7 раз нарушали режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов ранения получил 1 боец Вооруженных сил Украины.
Источник: пресс-служба операции Объединенных сил
Оккупанты били из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
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Где было горячее всего
- Вблизи Хутора Свободного оккупанты обстреливали украинских военных из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку от Тарамчука боевики били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В районе Водяного российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.
- Вблизи Павлополя боевики били из стрелкового оружия.
Что еще говорится в сообщении
- Раненого бойца госпитализировали в ближайшее медучреждение. Там пострадавшему оказывают необходимую помощь.
- Украинская сторона уже проинформировала об очередном срыве режима тишины представителей ОБСЕ.
- Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию в зоне ООС.
- С начала суток 26 января режим тишины не нарушали.
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