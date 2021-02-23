Главари так называемой "ДНР" распространили фейковую информацию о ранении якобы мирного жителя в подконтрольном оккупантам поселке Александровка Донецкой области. Однако выяснилось, что он – наемник боевиков.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) отметил, что речь идет о 21-летнем Александре Слепцове. Читайте также Налоговик из Киева передавал боевикам гостайны: его жена работает в оккупантов Что известно о ранении якобы "мирного жителя" Российские пропагандисты ранее писали, что в поселке Александровка Марьинского района Донецкой области осколочное ранение брюшной полости получил якобы "мирный житель". Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы. "Мирный житель" Слепцов Александр случайно оказался представителем 1 АК оккупантов,

– отметил Штирлиц. Слепцов находится в базе сайта "Миротворец". Там собраны множество фото из социальных сетей, на которых наемник позирует в военной форме и с разнообразным оружием. Обратите внимание! Ранее Офис генпрокурора сообщил подозрение так называемому экс-замминистра информации оккупационных властей Донбасса. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической организации.