Раненый в Александровке "мирный житель" оказался наемником оккупантов: фото
Главари так называемой "ДНР" распространили фейковую информацию о ранении якобы мирного жителя в подконтрольном оккупантам поселке Александровка Донецкой области. Однако выяснилось, что он – наемник боевиков.
Источник:Телеграмм Анатолия Штефана
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) отметил, что речь идет о 21-летнем Александре Слепцове.
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Что известно о ранении якобы "мирного жителя"
Российские пропагандисты ранее писали, что в поселке Александровка Марьинского района Донецкой области осколочное ранение брюшной полости получил якобы "мирный житель".
Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы.
"Мирный житель" Слепцов Александр случайно оказался представителем 1 АК оккупантов,
– отметил Штирлиц.
Слепцов находится в базе сайта "Миротворец". Там собраны множество фото из социальных сетей, на которых наемник позирует в военной форме и с разнообразным оружием.
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