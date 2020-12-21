Украина подготовила и направила письменную ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Все из-за ранения мирного жителя на Донбассе, вблизи Авдеевки. Сейчас раненый мужчина уже вернулся из больницы домой.

Совместный центр по контролю координации проводит верификацию события на месте. Об этом сообщили на странице в фейсбуке украинской делегации для участия в ТКГ.

К теме Стреляли ракетами и ранили гражданского: как прошли сутки на Донбассе

Что известно о ранении гражданского

Инцидент произошел 20 декабря в 19:30.

В результате обстрела из СПГ-9 на дороге в районе вблизи Авдеевки сгорел трактор марки John Deerе.

Он возвращался с сельскохозяйственных работ.

Из-за этого тракторист получил легкое ранение.

Первую помощь ему оказали военные медики.

Впоследствии пострадавшего отвезли в больницу.

Сейчас он находится дома. Его состояние стабильное.

Отметим, для прекращения обстрела с помощью координационного механизма ввели режим тишины.

Обратите внимание! На Донбассе еще с 27 июля продолжается режим прекращения огня. Впрочем пророссийские боевики регулярно его нарушают. В частности, за сутки 20 декабря наемники 9 раз нарушили договоренности. Подробнее о ситуации на Донбассе – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала