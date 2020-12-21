Ранение гражданского на Донбассе: Украина направила ноту в ОБСЕ
Украина подготовила и направила письменную ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Все из-за ранения мирного жителя на Донбассе, вблизи Авдеевки. Сейчас раненый мужчина уже вернулся из больницы домой.
Совместный центр по контролю координации проводит верификацию события на месте. Об этом сообщили на странице в фейсбуке украинской делегации для участия в ТКГ.
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Что известно о ранении гражданского
- Инцидент произошел 20 декабря в 19:30.
- В результате обстрела из СПГ-9 на дороге в районе вблизи Авдеевки сгорел трактор марки John Deerе.
- Он возвращался с сельскохозяйственных работ.
- Из-за этого тракторист получил легкое ранение.
- Первую помощь ему оказали военные медики.
- Впоследствии пострадавшего отвезли в больницу.
- Сейчас он находится дома. Его состояние стабильное.
Отметим, для прекращения обстрела с помощью координационного механизма ввели режим тишины.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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