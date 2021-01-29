Украина 29 января ввела "режим тишины" возле Водяного из-за ранения двух бойцов. Сейчас военным оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Кроме того, соответствующую ноту направили представителям миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Важно Боевики нанесли удар возле Водяного: ранены 2 украинских защитников

Ранение бойцов: что известно

Около 13:00 возле Водяного, что на Приазовье, боевики применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер". Следовательно оккупанты сбросили над позициями Объединенных сил снаряд ВОГ-17.

Твое украинских воинов получили осколочные ранения.

Война на Донбассе: последние новости

Боевики продолжают регулярно нарушать перемирие, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины.

Например, 28 января оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Украинским защитникам пришлось отвечать.

Кроме того, боевики заявили о своих планах захватить весь Донбасс. Они даже представили так называемую "доктрину".

Также 25 января снайпер ранил нашего бойца возле Золотого.



Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала