Ранение двух бойцов: Украина ввела режим "тишины" возле Водяного
Украина 29 января ввела "режим тишины" возле Водяного из-за ранения двух бойцов. Сейчас военным оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.
Источник: Украинская делегация в ТКГ
Кроме того, соответствующую ноту направили представителям миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Ранение бойцов: что известно
Около 13:00 возле Водяного, что на Приазовье, боевики применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер". Следовательно оккупанты сбросили над позициями Объединенных сил снаряд ВОГ-17.
Твое украинских воинов получили осколочные ранения.
Война на Донбассе: последние новости
- Боевики продолжают регулярно нарушать перемирие, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины.
- Например, 28 января оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Украинским защитникам пришлось отвечать.
- Кроме того, боевики заявили о своих планах захватить весь Донбасс. Они даже представили так называемую "доктрину".
- Также 25 января снайпер ранил нашего бойца возле Золотого.
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