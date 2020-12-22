Национальная программа "Большая стройка" сделала возможным тот факт, что в 2020 году было сделано 4 тысячи километров дорог, что в сумме больше, чем за предыдущие 10 лет.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The New York Times.

Глава государства отметил важность развития инфраструктуры в Украине, назвав ее "витриной" для страны, которой он гордится.

Много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было – на востоке Украины был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что за четыре-пять лет Украина имеет шанс построить все инфраструктурные узлы.

"Инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ – контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированному россиянами полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ. Это важные изменения и важные реформы не только в законах, на словах, но и на деле", – заявил он.

Ранее СМИ рассказали о планах Укравтодора на 2021 год: 6 800 км, новая трасса и Запорожские мосты.