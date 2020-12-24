На полигоне в Херсонской области ракетные подразделения Вооруженных сил Украины учатся уничтожать противника с помощью реактивной системы залпового огня "Смерч". Учения проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным.

Занятия по готовности ракетных подразделений ВСУ сейчас проходят еженедельно как днем, так и ночью. Об этом информирует в фейсбуке пресс-служба Командования объединенных сил.

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Чему учатся воины-ракетчики

Военнослужащие подразделений Объединенных сил ВСУ, которые несут боевую службу на южном направлении, отрабатывали на практике элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целям условного противника.

В частности, защитники выдвинулись колонной в район временных стартовых позиций, развернулись на месте и выполнили мероприятия по подготовке к запуску реактивной системы "Смерч".

В то же время бойцы осуществляли охрану и оборону стартовых позиций.



Ракетные подразделения ВСУ учатся выполнять боевые задачи с помощью "Смерча" / Фото ВСУ

В условиях максимально приближенных к боевым, батарея быстро и слаженно совершила марш и заняла стартовые позиции. Личный состав действует сплоченно и демонстрирует свое профессиональное мастерство, показывая хороший результат,

– отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

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