На Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения. Журналист Юрий Бутусов сказал, что российские войска активизировались на этом участке после ротации 503-го батальона морской пехоты.

И это не первый раз, когда враг прицельно стреляет по этим позициям. Также Бутусов рассказал, чем тот участок особый для фронта.

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Особенность для фронта

По словам журналиста, на том участке состоялся плотный минометный обстрел. Противник постоянно проводит там обстрелы. К сожалению, это не первые жертвы в этом районе. Дело в том, что та территория – "выгодная" для оккупанта.

В районе Шумов для противника есть господствующие высоты, с которых он просматривает наши позиции. Этот участок имеет серьезное тактическое значение, поэтому противник продолжает обстрелы, имея там очень удобные возможности,

– сказал журналист.

Он также добавил, что никакие призывы о перемирии в том районе не действуют. "Противник продолжает боевые действия. К сожалению, война продолжается", – подытожил Бутусов.

Реакция Зеленского

Журналист также ожидает реакции главнокомандующего Владимира Зеленского. Он отметил, что комментариев о ситуации на фронте от него не слышно.

"Мы не видим изменений, например, в обеспечении вооруженных сил, повышении их возможностей для поражения противника. Хотелось бы, чтобы главнокомандующий брал на себя ответственность за то, что происходит на фронте. Создается впечатление, по его сообщениям, что он войну не замечает", – сказал Бутусов.

Бой возле Шумов: главное

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Шумов. Они открывали огонь из запрещенных минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

К сожалению, 4 украинских защитника погибли . Еще 2 получили ранения.

. Еще 2 получили ранения. Бутусов предполагал вероятность российской атаки возле Шумов для захвата передовых украинских позиций.

Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное заседание.

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