В Раду пытался прорваться неизвестный мужчина: видео
На заседание Верховной Рады 2 февраля пытался попасть неизвестный мужчина. Его сразу задержали правоохранители.
Источник: телеграм-канал "Политика Страны"
Неизвестный силой хотел попасть в здание парламента.
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У мужчины не было пропуска в Раду. Поэтому его скрутили 4 охранника. На руки мужчине надели наручники.
Неизвестный пытался попасть в Раду: видео
В Верховной Раде задержали мужчину без пропуска / Скриншот с видео
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