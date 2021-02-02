На заседание Верховной Рады 2 февраля пытался попасть неизвестный мужчина. Его сразу задержали правоохранители.

Источник: телеграм-канал "Политика Страны"

Неизвестный силой хотел попасть в здание парламента.

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У мужчины не было пропуска в Раду. Поэтому его скрутили 4 охранника. На руки мужчине надели наручники.

Неизвестный пытался попасть в Раду: видео



В Верховной Раде задержали мужчину без пропуска / Скриншот с видео