Верховную Раду призывают разблокировать промежуточные выборы народного депутата на округе №197 Черкасской области. Все потому, что решение о прекращении полномочий предыдущего нардепа Александра Скичко до сих пор не одобрили.

С обращением в парламент обратился Комитет избирателей Украины. Там подчеркнули, что соответствующие меры следует принять немедленно.

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Почему в Черкассской области не назначили выборы

Президент Владимир Зеленский 29 января назначил Скичко председателем Черкасской облгосадминистрации. На следующий день нардеп подал заявление о досрочном прекращении полномочий в парламенте.

3 февраля Комитет Рады одобрил заявление Скичко и рекомендовал ВР принять в целом проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа.

Однако решение не одобрили, хотя прошло уже более месяца. То есть Скичко до сих пор находится в статусе нардепа, однако на заседание Рады в феврале он уже не приходил и участия в работе парламента политик не принимает.

Назначить голосование можно только после решения Рады

Согласно закону, назначить промежуточные выборы можно только после решения Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа. Поскольку такого решения нет, то выборы фактически заблокированы.

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В Комитете избирателей отметили, что этот вопрос должны были рассмотреть на заседании 17 февраля, однако его "по непонятным причинам" перенесли.

Искусственное промедление с назначением голосования лишает избирателей ОВО №197 представительства в Верховной Раде и является препятствием на пути реализации их избирательных прав,

– заявили в КИУ.

Там добавили, что объективных препятствий для возобновления голосования по Скичко не существует. Поэтому этот вопрос просят разблокировать на ближайшем пленарном заседании парламента.