Народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский предложил не пускать в Верховную Раду журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Его заявление вызвало большое возмущение среди представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Во время своего выступления с трибуны парламента депутат Лозинский напомнил, что на днях Совет по нацбезопасности и обороне заблокировал телеканалы Тараса Козака. Он отметил, что на них активно распространяли российскую пропаганду.

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Заявление нардепа с "Голоса"

Депутат заявил, что большинство его коллег с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты из пророссийских каналов не работали в Верховной Раде.

Лозинский добавил, что СНБО сделал первый шаг, а парламентарии должны сделать следующий.

Рашизм не пройдет. Также он не должен проходить и на 3 этаж нашего парламента,

– подчеркнул нардеп.

Также Лозинский отметил, что несмотря на введенные санкции, журналисты и операторы "112 Украина", NewsOne и ZIK продолжают работать в пресс-центре Рады. И добавил, что это должно прекратиться.

Реакция ОПЗЖ

Выступление нардепа от "Голоса" вызвало возмущение в секторе фракции ОПЗЖ. Депутаты начали кричать и двинулись к трибуне. Первым туда приблизился раздраженный Илья Кива.

После этого Лозинского обступили депутаты с "Голоса". Впоследствии у трибуны собралось очень много парламентариев. Они еще долго спорили, однако обошлось без драки.

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Выступление Лозинского, который не понравился ОПЗЖ: смотрите видео

Блокировка каналов Медведчука

СНБО 2 февраля согласовал санкции против Тараса Козака и пророссийских медиа. Ограничения ввели на 5 лет. По указу Владимира Зеленского решение вступило в силу в тот же день.

4 февраля в Верховном Суде появились 2 иска, которые оспаривают санкции.



Блокировка каналов Медведчука: главное / Инфографика 24 канала