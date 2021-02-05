Нардеп предложил не пускать в Раду каналы Медведчука: ОПЗЖ готовилась к драке – видео
Народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский предложил не пускать в Верховную Раду журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Его заявление вызвало большое возмущение среди представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Источник:24 канал
Во время своего выступления с трибуны парламента депутат Лозинский напомнил, что на днях Совет по нацбезопасности и обороне заблокировал телеканалы Тараса Козака. Он отметил, что на них активно распространяли российскую пропаганду.
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Заявление нардепа с "Голоса"
Депутат заявил, что большинство его коллег с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты из пророссийских каналов не работали в Верховной Раде.
Лозинский добавил, что СНБО сделал первый шаг, а парламентарии должны сделать следующий.
Рашизм не пройдет. Также он не должен проходить и на 3 этаж нашего парламента,
– подчеркнул нардеп.
Также Лозинский отметил, что несмотря на введенные санкции, журналисты и операторы "112 Украина", NewsOne и ZIK продолжают работать в пресс-центре Рады. И добавил, что это должно прекратиться.
Реакция ОПЗЖ
Выступление нардепа от "Голоса" вызвало возмущение в секторе фракции ОПЗЖ. Депутаты начали кричать и двинулись к трибуне. Первым туда приблизился раздраженный Илья Кива.
После этого Лозинского обступили депутаты с "Голоса". Впоследствии у трибуны собралось очень много парламентариев. Они еще долго спорили, однако обошлось без драки.
Обратите внимание 2 дня без пропаганды: что происходит с медведчуковскими телеканалами
Выступление Лозинского, который не понравился ОПЗЖ: смотрите видео
Блокировка каналов Медведчука
- СНБО 2 февраля согласовал санкции против Тараса Козака и пророссийских медиа. Ограничения ввели на 5 лет. По указу Владимира Зеленского решение вступило в силу в тот же день.
- 4 февраля в Верховном Суде появились 2 иска, которые оспаривают санкции.
Блокировка каналов Медведчука: главное / Инфографика 24 канала
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